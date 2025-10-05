Bộ Tài chính: Chưa nhận được đề xuất của doanh nghiệp về thí điểm tài sản mã hóa

Chiều 5/10, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết cơ quan này chưa nhận được đề xuất chính thức nào của doanh nghiệp về thí điểm tài sản mã hóa, song đã nắm thông tin một số doanh nghiệp triển khai và chuẩn bị cho hoạt động này; trong đó có việc đăng ký ngành nghề kinh doanh, tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Thông tin cụ thể, ông Chi cho biết ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai. Trong đó, nội dung chính tập trung vào xây dựng quy định chi tiết để thực hiện triển khai thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Theo đó, Bộ Tài chính đã phân công đơn vị soạn thảo các nghiệp vụ, công việc như chính sách thuế với giao dịch, phí, lệ phí tài sản mã hóa, triển khai xây dựng các quy định liên quan kế toán của hoạt động này cho doanh nghiệp và đối tượng doanh nghiệp liên quan.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính cũng đang xây dựng quy chế phối hợp trong triển khai của Bộ Tài chính với bộ ngành khác như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước để xem xét, cấp phép và phê duyệt.

Về số lượng doanh nghiệp đề xuất, ông Chi cho biết Bộ Tài chính chưa nhận được đề xuất chính thức nào từ doanh nghiệp. Tuy vậy, bộ đã nắm thông tin một số doanh nghiệp triển khai và chuẩn bị cho hoạt động này, trong đó có việc đăng ký ngành nghề kinh doanh, tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng gặp ở cấp kỹ thuật với cán bộ Bộ Tài chính trao đổi về công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ, năng lực về vốn. Các cán bộ đã cung cấp để doanh nghiệp có đủ thông tin nhanh nhất, chính xác nhất cho các bộ ngành xem xét, cấp phép giao dịch tài sản mã hóa.

Trước thực tế trên, ông Chi hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp quan tâm, song tối đa chỉ cấp phép cho 5 doanh nghiệp theo quy định thí điểm.

"Chúng tôi rất mong đẩy sớm hơn trước thời điểm của năm 2026. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào chuẩn bị các điều kiện của các doanh nghiệp có đáp ứng được các yêu cầu hay không. Mong rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, chúng ta sẽ đẩy sớm được tiến độ này," ông Chi nhấn mạnh./.