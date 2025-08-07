Bộ trưởng Trần Văn Sơn: Giải ngân vốn đầu tư công cao hơn nhiều so với cùng kỳ

Tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 7/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã thông tin về tình hình kinh tế-xã hội trong 7 tháng vừa qua.

Theo đó, điểm nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, trong đó chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân bình quân 7 tháng tăng 3,26%; thu ngân sách Nhà nước đạt 80,2% dự toán, tăng 27,8% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn khoảng 171,7 nghìn tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất. Cùng với đó, kim ngạch xuất nhập khẩu sau 7 tháng đạt gần 514,7 tỷ USD, tăng 16,3%, xuất siêu khoảng 10,2 tỷ USD.

Bộ trưởng nhấn mạnh, kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực ở cả 3 khu vực, theo đó nông nghiệp phát triển ổn định; Sản xuất công nghiệp 7 tháng tăng 8,6%; Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng tăng 9,3%.

Điểm nhấn là đầu tư đạt kết quả tích cực. Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt 43,9% kế hoạch, cao hơn nhiều cùng kỳ (33,8%). Thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh; tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt khoảng 24,1 tỷ USD, tăng 27,3% và cao nhất trong vòng 5 năm qua; vốn FDI thực hiện đạt trên 13,6 tỷ USD, tăng 8,4%.

Ngoài ra, tình hình doanh nghiệp khởi sắc. Tính chung 7 tháng có 174.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 22,9% so với cùng kỳ, cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Du lịch phục hồi mạnh, tính chung 7 tháng tăng 22,5%.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song một số thách thức cũng được Chính phủ đề cập, đó là sức ép lạm phát lớn do những biến động bên ngoài; Hoạt động sản xuất-kinh doanh nhiều lĩnh vực còn khó khăn; Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng trong khi các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian để phát huy hiệu quả; các thị trường bất động sản, chứng khoán, lao động, công nghệ... còn tiềm ẩn rủi ro; Tình hình thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường…

Vì vậy, để đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nắm chắc tình hình quốc tế và trong nước để có giải pháp thích ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Phối hợp, điều hành chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa.

“Ngành Ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, giảm mặt bằng lãi suất cho vay; giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; tăng cường quản lý thị trường vàng,” Thủ tướng lưu ý.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ định hướng nhằm phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán. Tiếp tục thực hiện có lộ trình các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất.

“Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, chú trọng làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; Dứt khoát giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch; bố trí kịp thời kinh phí thực hiện "bộ tứ trụ cột" và kinh phí cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp,” lãnh đạo Chính phủ lưu ý thêm.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các tiêu chí để nâng hạng thị trường chứng khoán; Bảo đảm lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu. Không để thiếu điện, xăng dầu… cho sản xuất-kinh doanh và tiêu dùng./.

