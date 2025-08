Thu ngân sách 7 tháng tăng 27,8% và chi đầu tư phát triển tăng mạnh

Ngày 6/8, thông tin từ Cục Thống kê cho biết tình hình thu chi ngân sách Nhà nước (ngân sách Nhà nước) trong bảy tháng của năm ghi nhận những tín hiệu tích cực, phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của nền kinh tế. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.577 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm và tăng ấn tượng 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 1.317 nghìn tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm 2024, đảm bảo đầy đủ các nhu cầu cấp thiết cho phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và quản lý Nhà nước.

Riêng trong tháng Bảy, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 242,1 nghìn tỷ đồng, duy trì mức thu cao, góp phần tích lũy cho ngân sách. Trong đó, thu nội địa là nguồn thu chủ lực và có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất. Lũy kế bảy tháng ước đạt 1.365,3 nghìn tỷ đồng, bằng 81,8% dự toán năm và tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu thô đạt 28,7 nghìn tỷ đồng, bằng 53,9% dự toán năm, nhưng lại giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, đạt 182,7 nghìn tỷ đồng, bằng 77,7% dự toán năm và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách Nhà nước, tổng chi trong tháng Bảy ước đạt 164,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng chi bảy tháng đạt 1.317,4 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán năm và tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng mạnh mẽ trong chi tiêu này khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển đất nước. Ngân sách đã được phân bổ hiệu quả để đảm bảo các lĩnh vực trọng yếu như phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả đầy đủ, kịp thời lương, lương hưu, trợ cấp xã hội và các chính sách an sinh xã hội khác theo quy định.

Cơ cấu chi trong bảy tháng năm 2025, chi thường xuyên ước đạt 863 nghìn tỷ đồng, bằng 55% dự toán năm và tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, chi đầu tư phát triển là điểm nhấn đáng chú ý với mức tăng trưởng vượt trội. Đạt 388,3 nghìn tỷ đồng, bằng 49,1% dự toán năm và tăng tới 69,7% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng mạnh mẽ trong chi đầu tư phát triển cho thấy Chính phủ đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, chi trả nợ lãi đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5% dự toán năm và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy việc quản lý nợ công hiệu quả./.

