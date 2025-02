Bước lùi của Tập đoàn hàng không vũ trụ Airbus về nhiên liệu hydrogen

Ngày 7/2, tập đoàn sản xuất máy bay Airbus thông báo sẽ hoãn kế hoạch phát triển máy bay thương mại chạy bằng nhiên liệu hydro, vốn dự kiến sẽ được đưa vào khai thác từ giữa thập kỷ tới.

Lý do chính cho sự chậm trễ này, theo Airbus, là do sự phát triển công nghệ hydrogen đang diễn ra chậm hơn so với dự kiến.

Động thái này đánh dấu một bước lùi đối với tham vọng của tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu trong việc tiên phong áp dụng nhiên liệu hydrogen trong bối cảnh ngành hàng không đang nỗ lực cắt giảm lượng khí thải.

Giám đốc điều hành (CEO) của Airbus Guillaume Faury là người ủng hộ mạnh mẽ cho việc sử dụng hydrogen trong ngành hàng không.

Ông đã thúc đẩy ý tưởng này từ 5 năm trước và Airbus đã đặt nhiều kỳ vọng vào dự án này. Tuy nhiên, với thông báo mới nhất, có thể thấy rằng việc hiện thực hóa tham vọng này sẽ không hề dễ dàng.

Airbus không đưa ra một thời gian biểu mới cụ thể cho dự án. Tuy nhiên, theo công đoàn Force Ouvriere, các nhân viên của Airbus đã được thông báo rằng việc phát triển công nghệ hydrogen đang bị chậm từ 5-10 năm so với tiến độ cần thiết để đạt được mục tiêu ban đầu vào năm 2035./.

