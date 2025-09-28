Xã hội

Cà Mau: Hỗ trợ, động viên gia đình bé gái tử vong do điện giật

Vụ việc đau lòng tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng câu móc điện tùy tiện, thiếu an toàn tại nhiều vùng nông thôn, tiềm ẩn nguy cơ cao cho người dân.

Huỳnh Anh
(Ảnh minh họa: Thanh Thủy/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 28/9, ông Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình bé gái 10 tuổi, ở ấp Rạch Dược, xã Hưng Mỹ, tử vong do điện giật.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Triều đã trực tiếp trao phần hỗ trợ, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước mất mát lớn lao của gia đình; đồng thời nhấn mạnh, tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra an toàn điện, nhằm hạn chế và ngăn ngừa những sự cố thương tâm tương tự trong thời gian tới.

Như đã thông tin trước đó, vào sáng 27/9, cháu T.T.T (10 tuổi) sau khi đi chơi cùng bạn bè, trên đường về nhà đi bộ qua cầu sắt thì bất ngờ bị điện giật tử vong.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an xã Tân Hưng phối hợp chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đoạn dây điện dài khoảng 80 m kéo từ trụ điện số 52 (ấp Cái Cấm) vào nhà một hộ dân. Phần dây được cột vào nhịp giữa cầu sắt bị hư hỏng, nghi hở điện, được xác định là nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Chính quyền địa phương đã lập thủ tục, làm việc với gia đình nạn nhân và tiếp tục xác minh nguyên nhân cụ thể.

Trước tình hình thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn và cháy nổ liên quan đến điện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, siết chặt quản lý an toàn điện; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, nhằm ngăn ngừa những sự cố thương tâm tái diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#động viên #điện giật #Cà Mau #bé gái tử vong Cà Mau
