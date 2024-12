Cả nước ghi nhận hơn 218.500 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 11 tháng

Điểm sáng đáng chú ý là số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng đạt gần 71.300 doanh nghiệp, tăng mạnh 28,5% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: Vietnam+)

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11 giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, "bức tranh” tổng thể về đăng ký doanh nghiệp trong 11 tháng của năm vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực.

Trong tháng 11, cả nước có gần 11.200 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 21% so với tháng 10 và giảm 23% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, vốn đăng ký của các doanh nghiệp đạt gần 138.600 tỷ đồng, giảm 9,8% so với tháng trước và 27% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số lao động đăng ký lại tăng 12% so với tháng 10 và đạt gần 90.200 lao động, nhưng giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11 đạt 12,4 tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng trước nhưng giảm 5,8% so với cùng kỳ.

Bên cạnh doanh nghiệp thành lập mới, cả nước ghi nhận hơn 7.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 11, giảm 10,9% so với tháng trước nhưng tăng 17,4% so với cùng kỳ.

Tính chung 11 tháng của năm, nền kinh tế có hơn 147.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 1.450.600 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023. Tổng số lao động đăng ký là hơn 905.700 lao động, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 9,9 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng đạt gần 2,9 triệu tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Điểm sáng đáng chú ý là số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng đạt gần 71.300 doanh nghiệp, tăng mạnh 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên hơn 218.500, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân mỗi tháng có gần 19.900 doanh nghiệp gia nhập hoặc tái gia nhập thị trường.

Về khu vực kinh tế, số doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước, khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 2,6%, khu vực dịch vụ giảm 0,2%.

Bên cạnh đó, tháng 11 cũng ghi nhận 4.243 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 22% so với tháng trước và giảm 6% so với cùng kỳ năm trước; 7.550 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 39% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; 1.910 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm gần 4% so với tháng trước nhưng tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể tăng nhẹ 0,9% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 19,8%. Như vậy, bình quân mỗi tháng có hơn 15.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.