Các doanh nghiệp kinh doanh trạm sạc xe điện Mỹ đối mặt với nhiều thách thức

Trạm sạc của Tesla. (Nguồn: Reuters)

Theo báo cáo gần đây của của BloombergNEF (BNEF), việc lắp đặt trạm sạc xe điện của Mỹ đã giảm đáng kể trong năm 2023 khi các công ty phải vật lộn với những thách thức về tài chính.

Báo cáo cho biết việc lắp đặt hệ thống trạm sạc xe điện công cộng của Mỹ thấp hơn 76% so với dự báo của BNEF trong năm 2023 và dự kiến sẽ tụt hậu so với Trung Quốc và châu Âu trong năm 2024. Theo BNEF, việc thiếu đầu tư từ các nhà khai thác trạm sạc có thể một phần do các công ty đang chờ nguồn vốn liên bang từ chương trình cơ sở hạ tầng xe điện quốc gia.

Báo cáo cho thấy năm 2023, các công ty ChargePoint Holdings và Electrify America đã tăng trưởng nhẹ với việc lắp đặt lần lượt 410 và 588 trạm sạc nhanh. Trong khi đó EVgo bổ sung 850 trạm sạc nhanh, ít hơn nhiều so với việc lắp đặt thêm 6.000 trạm sạc của hãng xe điện Tesla. Electrify America báo cáo đã lắp đặt 466 bộ sạc nhanh vào năm 2023.

BNEF cũng cảnh báo các doanh nghiệp kinh doanh trạm sạc xe điện sẽ phải vật lộn với môi trường tài chính đầy thách thức và hoạt động kém hiệu quả vào năm 2024, dẫn đến nhiều vụ thâu tóm hơn khi các công ty tìm cách phát triển và tồn tại.

Trong khi đó, một số công ty lắp đặt trạm sạc ở Mỹ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với Tesla, công ty đã xây dựng một mạng lưới trạm sạc rộng lớn với thiết kế đầu nối khác với đầu nối trạm sạc của các công ty khác.

Cổ phiếu của các công ty kinh doanh trạm sạc điện đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm 2023 khi các nhà khai thác phải vật lộn với doanh số bán hàng chậm. ChargePoint, công ty vận hành mạng lưới sạc xe điện lớn nhất nước Mỹ, đã mất 75% giá trị thị trường vào năm 2023 và phải thay thế Giám đốc điều hành.

Theo Giám đốc điều hành mới của ChargePoint Rick Wilmer, nhiều khách hàng đã ngần ngại đầu tư vào lắp đặt các trạm sạc trong năm 2023 do triển vọng không chắc chắn của nền kinh tế. Tuy nhiên, tình hình đang được cải thiện khi ngày càng có nhiều dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể "hạ cánh mềm" trong năm 2023./.