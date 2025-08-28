Các nước ASEAN đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ

Ngày 28/8, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt về đàm phán rà soát, nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (ATIGA) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị do Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, ngài Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế các nước thành viên ASEAN và Phó Tổng Thư ký ASEAN Satvinder Singh.

Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn, thành phần đoàn gồm đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại hội nghị, Chủ tọa Ủy ban hỗn hợp về đàm phán rà soát, nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ đã trình bày báo cáo về tình hình đàm phán, các vấn đề tồn đọng, vướng mắc và đề xuất nhằm thúc đẩy đàm phán.

Hội nghị ghi nhận mục tiêu hoàn tất cơ bản đàm phán rà soát, nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ trong năm 2025, xác định đây là một trong sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của nước Chủ tịch ASEAN 2025.

Thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh tầm quan trọng của Ấn Độ với khu vực ASEAN, tái khẳng định mong muốn thúc đẩy, sớm kết thúc đàm phán rà soát, nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ của Việt Nam nhằm củng cố quan hệ kinh tế giữa hai bên, tạo thuận lợi hơn cho thương mại hàng hóa và hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Hội nghị kết thúc trong ngày 28/8 tạo cơ sở cho các nước chuẩn bị cho chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 năm 2025.

Thống kê từ Bộ Công Thương, năm 2024, kim ngạch thương mại giữa ASEAN và Ấn Độ đạt 106,9 tỷ USD, tăng 6,05% so với năm 2023; trong đó ASEAN xuất khẩu sang Ấn Độ 70,8 tỷ USD, tăng 7,6%, ASEAN nhập khẩu từ Ấn Độ 36,1 tỷ USD, tăng 3,4%.

Cùng đó, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ năm 2024 đạt 14,9 tỷ USD, tăng 4,5% so với năm 2023; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 9,06 tỷ USD, tăng 7,6%, trong khi nhập khẩu từ Ấn Độ vào Việt Nam đạt 5,83 tỷ USD, giảm 0,6%./.

