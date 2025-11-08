Các Phu quân ngoại giao quốc tế tại Nam Phi học nấu món ăn Việt Nam

Khu vườn trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pretoria (Nam Phi) sáng 7/11 rộn ràng tiếng cười nói của hơn 40 bạn bè quốc tế.

Họ là các thành viên của Hiệp hội Phu nhân, Phu quân Ngoại giao Quốc tế tại Nam Phi, cùng các thành viên Hiệp hội Phụ nữ Nam Phi đến tham gia lớp học nấu ăn đặc biệt với 3 món Việt Nam được làm từ gạo là nem chay, phở gà Hà Nội và bánh trôi-bánh chay.

Tự hào chia sẻ với bạn bè từ khắp năm châu về nền văn minh lúa nước của Việt Nam, Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Vũ Lê Phương nhấn mạnh hạt gạo không chỉ là lương thực mà còn là "linh hồn" của dân tộc.

Với người Việt, mỗi bữa cơm gia đình đều bắt đầu bằng bát cơm trắng thơm - biểu tượng của sự no đủ, đoàn viên và lòng biết ơn đất trời. Từ đồng bằng sông Hồng đến sông Cửu Long, hạt gạo nuôi sống hơn 100 triệu người, thấm đẫm mồ hôi của bao thế hệ nông dân.

Bạn bè quốc tế cũng được biết đến Việt Nam hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, với hơn 7 triệu tấn gạo mỗi năm đến hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chính vì vậy, lớp học nấu món ăn Việt Nam được các phu nhân của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam thiết kế dành cho bạn bè quốc tế với 3 món từ khai vị (nem chay rán), món chính (phở gà) và tráng miệng (bánh trôi, bánh chay) đều liên quan đến gạo.

Và với sự hướng dẫn tận tình, chi tiết của các “đầu bếp Việt," những người bạn nước ngoài được tự tay biến những sản phẩm từ hạt gạo thành 3 câu chuyện sống động của văn minh lúa nước Việt Nam: nem rán giòn tan với bánh đa nem chuẩn Việt, phở gà thơm lừng với bánh phở trắng trong, và bánh trôi, bánh chay tròn đầy từ bột gạo nếp, gạo tẻ.

Tiết học làm nem chay rán mở đầu, thu hút sự tham gia hết sức sôi nổi của mọi người. Các học viên nước ngoài được hướng dẫn cách chọn nấm, chế biến củ quả và cách cuốn để tạo ra được những chiếc nem đẹp nhất.

Các thành viên hào hứng với phần giới thiệu về nấu phở gà. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Hào hứng chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pretoria, bà Romchalee Kanokngamwitroj - Phu nhân Đại sứ New Zealand tại Nam Phi, cho biết: “Tôi rất vinh dự khi được tham gia lớp học nấu món ăn Việt Nam này và tôi rất thích làm món nem rán. Tôi đã học được từ những người bạn Việt Nam một vài mẹo hay khi cuốn nem, chẳng hạn như cách làm mềm bánh đa nem cho dễ cuốn và chiếc nem trông đẹp mắt hơn. Đó là điều mới mẻ mà tôi đã học được và tôi chắc chắn sẽ áp dụng kỹ thuật đó sau này. Cả những nguyên liệu mà các bạn giới thiệu trong món nem rán cũng rất mới mẻ. Trước đây, tôi có thử một số món ăn Việt Nam và nhận thấy thường có đậu xanh. Nhưng món này không có. Tôi đã học được thêm điều mới mẻ về ẩm thực Việt. Tôi thực sự rất thích."

Không chỉ là lớp học hướng dẫn cách gói nem cho đẹp, cách nêm nếm nồi nước dùng phở cho đủ vị hay cách nặn bánh trôi, bánh chay cho tròn, các bạn bè quốc tế dường như đang chạm vào một phần lịch sử, văn hóa và sức sống của dân tộc Việt Nam.

Bà Tulu İçözü Aykan - Phu nhân Phó Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Nam Phi, chia sẻ: “Lớp học nấu ăn hôm nay thật sự là trải nghiệm tuyệt vời. Tôi rất thích ăn món Việt, nhưng tôi chưa bao giờ thử làm. Khi thực sự bắt tay vào làm món Việt, tôi nhận ra rằng ẩm thực đã kết nối văn hóa. Tôi đã khám phá ra những món ăn rất ngon và tuyệt vời ở đây, và tôi rất thích lớp học nấu ăn, cũng như con người Việt Nam. Sự kiện này rất, rất hữu ích cho chúng tôi trong việc tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã mời và chia sẻ với tôi văn hóa của các bạn."

Tại sự kiện, nhiều sản phẩm nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ đặc trưng của Việt Nam cũng được giới thiệu tới bạn bè quốc tế.

Các thành viên hào hứng nặn bánh trôi, bánh chay. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Chị Andile Malinga - một người dân Nam Phi, cho biết: “Tham gia lớp học nấu món ăn Việt Nam hôm nay thực sự giúp tôi mở mang kiến thức. Trước đây tôi không biết gì về Việt Nam, tôi chỉ biết Việt Nam nằm ở châu Á. Nhưng khi đến đây, tôi thực sự thích đồ ăn và trải nghiệm. Tôi đã tìm hiểu về văn hóa từ những người bạn Việt Nam cởi mở và thân thiện. Sau hôm nay, tôi nhất định sẽ làm món nem rán và món phở của Việt Nam cho gia đình và bạn bè. Có một điều rất thú vị tôi học được từ lớp học là sau khi bạn nướng gừng và cho vào nước dùng sẽ giúp tăng hương vị lên rất nhiều. Xin cảm ơn đã chia sẻ những điều tuyệt vời như vậy."

Lớp học kết thúc, các học viên không chỉ mang về các công thức mà còn cả câu chuyện về một nền văn minh lúa nước đã vượt ngàn dặm để nở hoa trên đất Nam Phi. Có thể cảm nhận một hạt gạo Việt Nam đã âm thầm nảy mầm trong tim mỗi người khi rời khỏi lớp học./.

