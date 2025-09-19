Cảnh báo chiêu trò núp bóng tour du lịch “0 đồng” để bán hàng kém chất lượng

Công an tỉnh Hưng Yên vừa đưa ra cảnh báo người dân về hoạt động lợi dụng loại hình tour du lịch giá rẻ, du lịch "0 đồng" nhằm thu lợi bất chính.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian qua xuất hiện một số tổ chức, cá nhân từ ngoài tỉnh liên hệ với các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn để tổ chức các chương trình tư vấn, khám chữa bệnh kết hợp tham quan, du lịch miễn phí cho hội viên.

Tuy nhiên, trong quá trình tư vấn sức khỏe, các đối tượng đã lồng ghép quảng cáo, chào bán sản phẩm chức năng với nhiều chiêu trò như mua trực tiếp tại chỗ; mua 2 sản phẩm chỉ phải thanh toán 1 sản phẩm và trả nốt trong vòng 1 tháng hoặc mua 1 sản phẩm được tặng kèm 1 sản phẩm…

Các sản phẩm này đều có giá cao, trong khi nguồn gốc, chất lượng không rõ ràng, đồng nhất.

Đáng chú ý, thông qua hoạt động du lịch, tham quan miễn phí, các đối tượng thu thập thông tin cá nhân, số điện thoại của người tham gia để tiếp tục liên hệ tư vấn bán hàng (đa phần là các sản phẩm chức năng)không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng với giá thành cao.

Đây là hành vi lợi dụng tour du lịch giá rẻ, “0 đồng” nhằm trục lợi bất chính.

Để ngăn chặn các hoạt động lợi dụng du lịch giá rẻ, du lịch "0 đồng", Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân khi được chào mời tham gia các tour du lịch này cần tìm hiểu kỹ về thông tin doanh nghiệp tổ chức, lịch trình chi tiết của tour, nhất là các tour du lịch giới thiệu nhiều quyền lợi miễn phí và lồng ghép quảng cáo, chào bán các sản phẩm chức năng.

Khi phát hiện bất kỳ nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, bán hàng trục lợi, người dân cần trao đổi ngay với đơn vị chức năng để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội: Lừa đảo góp vốn tổ chức tour du lịch với lợi nhuận cao Ngày 4/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Hải Yến 13 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”