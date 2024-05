Càphê ảnh hưởng đến cơ thể bạn như thế nào sau hơn 60 phút?

Quá trình càphê tác động đến cơ thể của bạn. (Nguồn: Dailymail)

Đối với nhiều người trong chúng ta, uống một ly càphê buổi sáng là một thói quen không thể thiếu để tăng cường sự tập trung, cung cấp năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả.

Sức ảnh hưởng của càphê với cơ thể có thể cảm nhận được ngay sau khi uống một cách rất rõ rệt. Vậy chính xác các cơ quan bên trong cơ thể phản ứng như thế nào chúng ta dung nạp càphê? MailOnline đã phân tích chi tiết quá trình này.

Sau 10 phút

10 phút sau khi bạn uống ngụm càphê đầu tiên, huyết áp và nhịp tim của bạn bắt đầu tăng dần, đó là bởi caffeine đã phát huy tác dụng.

Tiến sỹ Duane Mellor, thuộc Hiệp hội Dinh dưỡng Anh, cho biết sau khi uống càphê 10 phút, caffeine sẽ bắt đầu xuất hiện trong máu. Điều này phản ánh tốc độ caffeine được hấp thụ vào máu nhanh như thế nào.

Khi caffeine trong cà phê được hấp thụ, đó là lúc bạn cảm thấy năng lượng tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, sự thật thì caffeine không cung cấp năng lượng, thay vào đó, nó hoạt động bằng cách ngăn cơ thể bạn tương tác với adenosine, một chất hóa học thần kinh trong não gây mệt mỏi.

Sau 20 phút

Bạn cảm thấy tỉnh táo, hoạt bát, tập trung hơn. Việc xử lý và giải quyết công việc cũng trở nên dễ dàng hơn.

Tiến sỹ Mellor giải thích caffeine ngăn chặn các thụ thể adenosine của cơ thể không chỉ thúc đẩy sự tỉnh táo, nó còn là nguyên nhân gây tăng huyết áp trong vòng nửa giờ sau khi uống càphê - và tác động này vẫn tiếp tục khoảng 4 giờ sau đó.

(Nguồn: Shutterstock)

Huyết áp tăng đột biến là do caffeine khiến mạch máu của bạn co lại, do đó làm tăng nhịp tim.

Mặc dù chỉ là tạm thời nhưng Dịch vụ Y tế Quốc gia chính phủ Anh (NHS) cảnh báo rằng nếu bạn uống nhiều hơn 4 tách càphê mỗi ngày có thể làm tăng huyết áp về lâu dài.

Sau 45 phút

Tiến sỹ Mellor cho biết tác dụng của caffeine lên cơ thể đạt đỉnh điểm sau 45 phút.

Lúc này, lượng chất dẫn truyền thần kinh serotonin (hormone hạnh phúc) trong cơ thể gia tăng. Nó sẽ cải thiện chức năng thần kinh vận động trong não, qua đó giúp cơ bắp hoạt động mạnh mẽ hơn. Bạn sẽ có cảm giác tràn đầy năng lượng, hiệu suất làm việc tốt hơn.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà uống càng nhiều càphê càng tốt. Dung nạp quá nhiều caffeine, thay vì giúp bạn tập trung, sẽ khiến bạn cảm thấy bồn chồn hoặc lo lắng.

Hướng dẫn của NHS cho biết khoảng 400mg caffeine mỗi ngày là an toàn cho người lớn, tương đương với 4 ly càphê thông thường.

Đối với phụ nữ mang thai chỉ nên uống tối đa 2 ly càphê/ngày. Giới hạn khuyến nghị đối với thiếu niên là 1 ly càphê/ngày.

Sau 60 phút

Sau khi caffeine phát huy tác dụng kích thích sự tỉnh táo, bạn có thể nhận thấy tác dụng phụ của nó sau khoảng 1 giờ.

Tiến sỹ Mellor cho biết một khi caffeine xuất hiện trong máu, nó sẽ bắt đầu có tác dụng mà các chuyên gia gọi là tác dụng lợi tiểu.

Điều đó có nghĩa là nếu bạn uống càphê, bạn có thể phải đi tiểu nhiều hơn bình thường.

(Nguồn: iStock)

Theo NHS, khi bạn uống càphê, chất caffeine trong đồ uống sẽ ức chế việc sản xuất hormone chống lợi tiểu hoặc ADH, loại hormone thường giúp điều chỉnh lượng nước trong cơ thể bạn.

Điều này khiến thận không thể tái hấp thu nước và làm tăng lượng nước tiểu.

Bạn cũng không cần phải lo lắng về khả năng cơ thể bị mất nước do tác dụng lợi tiểu của caffeine.

Nghiên cứu cho thấy rằng chỉ khi bạn uống hơn 500mg caffeine (hơn 5 ly càphê) mỗi ngày mới có thể làm tăng nguy cơ mất nước nhẹ.

NHS cũng cho biết uống càphê ở mức độ vừa phải cũng có tác dụng bổ sung nước cho cơ thể tương đương nước lọc và nước trái cây.

Sau 90 phút trở đi

Tiến sỹ Mellor cho biết thời gian để caffeine chuyển hóa với mỗi người sẽ khác nhau, song hầu hết với mọi người, 1-2 giờ sau khi uống càphê, tác dụng kích thích sự tỉnh táo cũng như tác dụng lợi tiểu bắt đầu mờ dần.

Những giờ sau đó, một số người sẽ lại cảm thấy uể oải trở lại như trước khi uống càphê.

Tuy nhiên, việc bạn cảm thấy caffeine sụt giảm không có nghĩa là nó đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể bạn.

Sáu giờ sau khi caffeine được tiêu thụ, một nửa trong số đó vẫn còn trong cơ thể. Các nhà nghiên cứu tại Tổ chức Sleep Foundation cho biết caffeine có thể tồn tại trong cơ thể bạn tới 12 giờ.

Bởi lẽ đó, nhiều chuyên gia về giấc ngủ khuyên bạn nên tránh dùng caffeine ít nhất 8 giờ trước khi đi ngủ để nó không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, điều đó có nghĩa là tốt nhất bạn nên tránh uống càphê buổi chiều./.

Tại sao người ta thường đi tiểu nhiều hơn sau khi uống càphê? Nhiều người nhận ra họ đi tiểu nhiều hơn bình thường sau khi uống càphê, một số người lo ngại cơ thể mình sẽ bị mất nước. Vậy thực tế càphê có khiến bạn bị mất cân bằng chất lỏng trong cơ thể?