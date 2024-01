Chia sẻ khó khăn, giúp hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng quà các hộ nghèo. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Ngày 29/1, các Đoàn công tác của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm, chúc Tết, tặng quà cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Nam Định, Long An.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định. Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Thay mặt Đoàn công tác, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà tỉnh Nam Định đạt được trong năm vừa qua, với nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tại Khu công nghiệp Bảo Minh, xã Liên Minh (huyện Vụ Bản), Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình cùng dự Ngày hội Tết sum vầy, Xuân chia sẻ năm 2024; thăm, động viên, tặng 215 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình biểu dương sáng kiến tổ chức "Tết sum vầy" cho người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đặc biệt ghi nhận nỗ lực của tỉnh Nam Định trong việc đảm bảo đời sống cho nhân dân, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thăm, chúc tại Tết Giáo phận Bùi Chu tại xã Xuân Ngọc và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình mong muốn và tin tưởng các chức sắc, chức việc, tu sỹ, đồng bào có đạo cũng như các chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử tại tỉnh Nam Định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với chính quyền các cấp trong tỉnh vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trong chuyến công tác, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã tới thăm hỏi và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Chu Thị Ấu ở phường Hạ Long và thương binh hạng 1/4 Lê Thanh Tâm ở phường Thống Nhất (thành phố Nam Định).

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Long An. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Chiều 29/1, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã về thăm, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Long An.

Bà Lê Thị Song An, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Long An cho biết, đây là những phần quà do ông Trương Hòa Bình vận động từ nguồn xã hội hóa và trao tới các hộ dân, thông qua đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tổng số 350 phần quà do Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Việt Thắng tài trợ, được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 6 địa phương. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo và 1 triệu đồng.

Những phần quà được trao tận tay các hộ gia đình, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền góp phần chia sẻ khó khăn, giúp bà con chuẩn bị đón Tết với tinh thần vui tươi, an toàn, đủ đầy hơn; tạo động lực giúp các gia đình tiếp tục phấn đấu lao động, sản xuất để vươn lên.

Trong khi đó, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh Đỗ Khánh Tùng, tính đến ngày 29/1, Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã huy động được hơn 19,6 tỷ đồng tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho 34.176 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo. Trong đó, nguồn từ Ủy ban Mặt trận các cấp hơn 6.500 suất quà với số tiền khoảng 5 tỷ đồng; các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội huy động được trên 14,5 tỷ đồng tặng quà Tết cho hơn 27.500 hộ khó khăn.

Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc triển khai chương trình xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn với 441 nhà trên địa bàn (gồm xây mới 260 nhà, sửa chữa 181 nhà). Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ 2 nhà ở cho hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên.

Để thực hiện chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh đã huy động được gần 33 tỷ đồng, vượt 13,6% kế hoạch, trong đó trích từ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 1,7 tỷ đồng, còn lại là nguồn huy động xã hội hóa. Mỗi hộ được xây nhà mới được hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ, hộ sửa chữa được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ.

Đón Xuân Giáp Thìn 2024, nhiều hộ dân có nhà mới và quà Tết. Đây là kết quả của việc phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc; đồng thời là hoạt động thiết thực thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”./.

