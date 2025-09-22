Chủ động, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra

Chiều 22/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ.

Đánh giá cao việc chuẩn bị Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết nội dung Báo cáo đã đánh giá cơ bản toàn diện, sâu sắc về từng lĩnh vực công tác trong cả nhiệm kỳ, thể hiện rõ phương châm, quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nêu bật những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Chính phủ cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và các cơ quan tham gia thẩm tra cơ bản tán thành với các nội dung tổng kết trong Báo cáo Chính phủ và thấy rằng, mặc dù nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ nhưng Chính phủ đã quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; chủ động, linh hoạt, phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hùng cường của dân tộc.

Cơ bản tán thành với những kết quả công tác nổi bật trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và các cơ quan tham gia thẩm tra đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cao, ý thức chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ và đạt được những thành tích đáng tự hào trong tất cả các lĩnh vực công tác như đề xuất, xây dựng chính sách, pháp luật; tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thống nhất quản lý về kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại và hội nhập quốc tế, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và các cơ quan tham gia thẩm tra cho cho ý kiến về công tác đề xuất, xây dựng chính sách; trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và các dự án, đề án khác; công tác tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết; công tác thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; công tác thống nhất quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học, công nghệ, môi trường; bám sát diễn biến tình hình thế giới, đặc biệt là động thái chính sách của các nền kinh tế lớn và sự thay đổi xu hướng toàn cầu hóa...

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong nhiệm kỳ 2021-2026, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, chưa từng có, gây tác động rộng khắp trên nhiều lĩnh vực. Chính phủ đã chủ động, linh hoạt, phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, thẳng thắn, thực hiện cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, công tác đối ngoại được tăng cường.

Báo cáo Chính phủ đã đánh giá cơ bản toàn diện, sâu sắc lĩnh vực công tác trong cả nhiệm kỳ, thể hiện rõ phương châm, quan điểm chỉ đạo, điều hành; đồng thời nêu rõ những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, nguyên nhân, đúc kết một số bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, còn tình trạng một số quy định pháp luật còn chưa theo kịp tình hình thực tiễn, thiếu tính ổn định, khả thi; tình trạng văn bản quy phạm pháp luật có nội dung chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tình trạng văn bản quy định chi tiết ban hành chậm và chưa được khắc phục, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị hồ sơ để các luật có chất lượng, hiệu quả.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc kiện toàn chính quyền 2 cấp mang ý nghĩa lịch sử, cần đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Bên cạnh đó, về công tác cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần tăng cường ứng dụng thông tin, chuyển đổi số một cách mạnh mẽ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, những kết quả rất lớn, quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 có đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch nước, Chính phủ tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo, đúc kết ra các bài học kinh nghiệm thành công để nhiệm kỳ tới phát huy những thành tựu đạt được và khắc phục tồn tại, hạn chế./.