Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chiều 3/9, kết thúc chuỗi các hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được gặp Tổng thống Nga trên cương vị Chủ tịch nước; khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam rất trân trọng và biết ơn Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch nước Lương Cường trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định Nga rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; đồng thời chuyển lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9.../.