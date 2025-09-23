Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, ngày 22/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Warburg Pincus, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN Jeffrey David Perlman.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao sự đồng hành và đầu tư bền vững của Quỹ Đầu tư Warburg Pincus tại Việt Nam, thể hiện rõ cam kết lâu dài của Quỹ góp phần phát triển hạ tầng, tài chính, thương mại và y tế của Việt Nam.

Nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ; duy trì quan hệ kinh tế - thương mại ổn định, bền vững, vì lợi ích của doanh nghiệp và nhân dân hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Warburg Pincus với vai trò là một trong những Quỹ đầu tư lâu đời hàng đầu của Hoa Kỳ và tầm ảnh hưởng lớn sẽ tiếp tục có những đóng góp cụ thể vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ các đề xuất, kiến nghị cụ thể của Warburg Pincus liên quan đến quá trình kêu gọi hợp tác đầu tư và đề nghị Quỹ nghiên cứu, trao đổi cụ thể với các đối tác Việt Nam để triển khai các đề xuất đã nêu một cách thực chất, hiệu quả, mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực, tâm huyết đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Warburg Pincus, Chủ tịch nước tin tưởng rằng Quỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò là đối tác đầu tư chiến lược, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Warburg Pincus, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN Jeffey David Perlman. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ vinh dự được Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, ông Jeffrey David Perlman cho biết Warburg Pincus là quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất thế giới, có trụ sở tại thành phố New York, là công ty dẫn đầu Phố Wall và là nhà đầu tư tăng trưởng toàn cầu hàng đầu, với hơn 115 tỷ USD được đầu tư vào hơn 1.000 công ty trên nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới.

Trân trọng cảm ơn Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong đó có quỹ Warburg Pincus, ông Jeffrey David Perlman chia sẻ, trong những năm qua, Quỹ đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam và cũng là quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất tại Việt Nam. Theo ông Jeffrey David Perlman, một trong những lĩnh vực mà Quỹ đã tập trung phát triển trong thời gian qua đó là xây dựng hạ tầng số, đồng thời bày tỏ mong muốn hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm dữ liệu công nghệ cao…phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam.

Trong vai trò là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, ông Perlman cho biết đã thường xuyên làm việc với các đối tác của Việt Nam, qua đó giúp quảng bá hình ảnh và vai trò của Việt Nam với các doanh nghiệp quốc tế.

Lãnh đạo Warburg Pincus đánh giá cao những kết quả Việt Nam đã đạt được trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và cải cách hành chính, qua đó đã giúp nâng cao hiệu quả hỗ trợ trong thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ Việt Nam để quỹ tiếp tục hoạt động một cách hiệu quả tại Việt Nam./.

