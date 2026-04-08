Chính trị

Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ông Nguyễn Duy Ngọc chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

Phan Phương
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)
Chiều 8/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội và Nghị quyết phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các Đoàn: thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Hà Nội; ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Hải Phòng; ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lễ công bố và trao Nghị quyết chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội

Chiều 8/4/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ công bố, trao Nghị quyết chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội và Nghị quyết phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các Đoàn: Thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa.

(TTXVN/Vietnam+)
QUỐC HỘI KHÓA XVI

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Theo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được Quốc hội biểu quyết, đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Theo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Hoàng Thanh Tùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.