Chú trọng chuyển đổi số để phát triển vùng đồng bào Khmer

Ngày 22/8, xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với 180 đại biểu, đại diện cho đảng viên trong Đảng bộ tham dự.

Hưng Hội là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất của tỉnh Cà Mau, với trên 30% dân số.

Những năm qua, đời sống của đồng bào Khmer trên địa bàn ngày càng được nâng cao nhờ thụ hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc. Đây là điều kiện để Đảng bộ xã Hưng Hội chú trọng chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Phan Hoàng Vũ đề nghị Đảng bộ xã Hưng Hội xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình” và triển khai ngay sau Đại hội, không chờ đợi Đại hội cấp tỉnh.

Cùng với đó, Đảng bộ xã Hưng Hội cần quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục.

Ông Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Đặc biệt, địa phương cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Đây là khu vực năng động, có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người lao động.

Xã cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Địa phương khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Ông Phan Hoàng Vũ đề nghị Đảng bộ xã Hưng Hội chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, có kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động phù hợp với đặc thù của địa phương.

Xã nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hưng Hội quyết tâm giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng quê hương Hưng Hội phát triển nhanh, bền vững.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ xã Hưng Hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Đảng bộ xã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 như tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 8,39%; thu nhập bình quân đầu người so với năm 2025 tăng 47,43%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều mới) giảm khoảng 1,0-1,5%/năm.

Địa phương phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt từ 98% trở lên; 100% trường học có hệ thống nước sạch và nhà vệ sinh tiêu chuẩn; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2025-2030...

Nhiệm kỳ 2020-2025, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hưng Hội đề ra đều đạt và vượt; trong đó có 8 chỉ tiêu vượt, chiếm 36,36%; 12 chỉ tiêu đạt, chiếm 54,54%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 78 triệu đồng/người/năm.

Với thế mạnh là nông nghiệp, Hưng Hội xây dựng và nhân rộng được mô hình canh tác lúa thông minh.

Trên địa bàn có 100% diện tích lúa được ứng dụng cơ giới hóa bằng các thiết bị, công nghệ tiên tiến, công nghệ số giúp nông dân nâng cao hiệu quả canh tác, giảm thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất.

Phần lớn diện tích của nông dân nằm trong cánh đồng lớn gắn với hợp tác xã, sản xuất theo hướng VietGap, liên kết sản xuất gắn chuỗi giá trị; từ đó giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh cho nông sản.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định gồm 24 đồng chí. Ông Từ Minh Phúc được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hội./.

