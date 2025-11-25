Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 2536/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Quyết định nêu rõ Đại học Công nghiệp Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý nhà nước về lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Đại học Công nghiệp Hà Nội thực hiện tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo quy định của Luật Giáo dục đại học và quy định pháp luật có liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát quá trình chuyển đổi bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Công Thương có quyết định kiện toàn tổ chức, nhân sự của Đại học Công nghiệp Hà Nội theo quy định của pháp luật./.

