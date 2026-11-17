Chiều 17/11, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội đã được tiếp thu để hoàn thiện dự thảo. Trong đó, các chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm được cơ cấu lại theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ những nội dung do ngân sách nhà nước bảo đảm và những nội dung huy động nguồn lực xã hội để thực hiện.

Dự thảo bổ sung quy định đối với các cơ sở nhỏ lẻ không có mặt tiền, biển hiệu tại Điều 36 nhằm bao quát các hình thức kinh doanh; làm rõ hình thức lưu trữ thông tin đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thực phẩm tươi sống và cơ sở chế biến, kinh doanh thức ăn đường phố tại các điều 26, 27 và 34. Điều 45 được bổ sung các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Dự thảo cũng bổ sung nguyên tắc dữ liệu về an toàn thực phẩm phải chính xác, đầy đủ, được cập nhật, bảo đảm khả năng truy vết và chia sẻ theo thẩm quyền, đồng thời bảo vệ bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân. Các điều 51 và 52 tiếp tục được làm rõ về biện pháp quản lý đối với thực phẩm có nguy cơ cao và nguy cơ thấp.

Trình bày Báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết nhiều quy định trong dự thảo Luật rất hiện đại, đổi mới nhưng có thể khó triển khai thực hiện trong thực tế.

Về mô hình thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương, Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải nhận định, mặc dù dự thảo Luật đã cụ thể hóa Kết luận số 114-KL/TW của Bộ Chính trị, thông qua việc giao Bộ Y tế làm đầu mối, nhưng vẫn quy định Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ quản lý chuyên ngành; Bộ Công Thương kiểm tra chuyên ngành và giám sát.

Cơ quan thẩm tra đề nghị cần quy định thẩm quyền "vượt trội" cho Bộ trưởng Bộ Y tế, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối về an toàn thực phẩm, khắc phục triệt để tình trạng "một mâm cơm ba bộ quản."

Về chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải cho biết, qua rà soát, nhiều nội dung tuy chuyển sang hậu kiểm nhưng vẫn chưa thực chất. Nhấn mạnh giảm tiền kiểm phải đi kèm với thanh tra, kiểm tra, Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải bày tỏ băn khoăn việc giới hạn tần suất kiểm tra “không quá 1 lần trong năm” đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dễ khiến các đơn vị có nguy cơ cao như bếp ăn trường học, bệnh viện, khu công nghiệp ít được kiểm tra, thậm chí cả năm không bị kiểm tra lần nào.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị quy định rõ việc tiếp nhận hồ sơ không phải thẩm định; quy định tần suất kiểm tra căn cứ theo mức độ nguy cơ, lịch sử tuân thủ và phải ghi nhận nguyên tắc thanh tra, kiểm tra đột xuất trong dự thảo Luật.

Về tiến độ xem xét, thông qua dự án Luật, Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải ghi nhận quyết tâm của Bộ Y tế trong việc sớm khắc phục những bất cập về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cân nhắc giữ nguyên lộ trình trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật tại Kỳ họp thứ 3 để có thêm thời gian hoàn thiện, bảo đảm chất lượng.

Các ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát dự thảo Luật, đảm bảo thực hiện đúng Kết luận số 114 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tại hội trường, trong đó có kiến nghị kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tại trường học, trong đó có các trường phổ thông dân tộc nội trú. Bên cạnh đó, chuyển đổi phương thức quản lý an toàn thực phẩm từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” cần đảm bảo thực chất.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ do còn một số nội dung quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện và cần thêm thời gian thực hiện quy trình thông báo, tham vấn, tạo sự đồng thuận của các đối tác trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các hiệp định thương mại tự do (FTA), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2027.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu thấu đáo, rà soát toàn diện, tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra, nhất là nội dung tại báo cáo ý kiến của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và ý kiến của các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện kỹ lưỡng từng điều khoản, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ, đồng bộ các điều kiện cần thiết, nhất là chất lượng các văn bản quy định chi tiết, nguồn lực, cơ chế phối hợp và trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm luật được triển khai kịp thời, thống nhất, thực chất và phát huy hiệu quả ngay khi có hiệu lực.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo, tham vấn theo Hiệp định SPS, TBT của WTO và các FTA; nghiên cứu, tiếp thu, trả lời thấu đáo các ý kiến, tạo sự đồng thuận đối với các đối tác thương mại; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tham vấn và việc trả lời ý kiến của đối tác; tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ tác động đến quyền tự do kinh doanh đối với đề xuất sửa đổi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư vì đây là nội dung mới chưa có trong hồ sơ trình Quốc hội từ đầu Kỳ họp thứ 2./.

Chủ tịch Quốc hội: Không để chính sách an toàn thực phẩm "nằm chờ" nghị định, thông tư Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh “Quốc hội không thể thông qua một đạo luật mà ‘phần vỏ’ nằm trong Luật, còn ‘phần ruột’ của chính sách lại chờ nghị định, thông tư."