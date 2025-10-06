Công an Hà Nội nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền số AntEx

Chiều 6/10, tại buổi họp báo quý 3 của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc thụ lý đơn, điều tra vụ việc liên quan đến đồng tiền kỹ thuật số Antex.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, thời gian qua cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh qua mạng xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí về "vụ việc đầu tư tiền ảo liên quan dự án blockchain AntEx."

Sau khi nắm được các thông tin phản ánh, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh. Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết: "Đối với các bài viết này, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chủ động rà soát, chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình. Hiện nay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) đã tiếp nhận đơn của một nạn nhân với số tiền thiệt hại 2.000 USD và giải quyết."

Theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đối với các đơn trình báo của người dân, lực lượng chức năng sẽ vào cuộc làm rõ, trên tinh thần "không vùng cấm, không ngoại lệ."

"Kết quả kiểm tra, xác minh với tin báo tố giác tội phạm sẽ được thực hiện theo pháp luật. Khi có kết quả điều tra, Công an thành phố Hà Nội sẽ thông báo lại," Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết.

Dự án tiền kỹ thuật số Antex (ra mắt khoảng tháng 9/2021) từng được giới thiệu là một hệ sinh thái blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Dự án thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sáng lập trong vai trò nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau đó dự án đổi tên sang Rabbit Finance.

Tiến trình điều tra vụ án nam Rapper Bình "Gold" có hành vi cướp tài sản

Cũng tại họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long đã thông tin về tiến trình điều tra vụ án nam Rapper Bình "Gold" có hành vi cướp tài sản.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Xuân Bình (tức Rapper Bình "Gold") về tội "Cướp tài sản."

Đối tượng Bình "Gold". (Ảnh: TTXVN phát)

Bước đầu xác định, trước đó, sáng 26/7, Bình "Gold" muốn bắt xe taxi để đi về Quảng Ninh nên đã thuê anh B. (tài xế taxi Mai Linh) để chở Bình về. Trong lúc trên xe, Bình có hành vi chửi bới, bóp cổ, đạp vào ghế lái của anh B., yêu cầu anh B. phải đi theo sự chỉ đạo của Bình.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, do bị tắc đường, Bình bắt anh B. đi vào làn khẩn cấp nhưng bị tài xế taxi từ chối rồi chạy thoát thân khỏi xe.

Đối tượng đã chiếm đoạt xe taxi và ví tiền của anh B. rồi di chuyển về hướng cầu Thanh Trì, xuống đường đê và sử dụng tiền của anh B. để mua thuốc lá, hút trong xe.

Sau khi nhận thông tin từ vụ cướp xe taxi của anh B., cơ quan Công an đã nhanh chóng truy vết và bắt giữ Vũ Xuân Bình.

Tại cơ quan Công an, quá trình làm việc với cán bộ điều tra, Vũ Xuân Bình có biểu hiện "ngáo đá". Xét nghiệm ma túy cho thấy Bình dương tính với cần sa và ketamine.

Khởi tố 49 bị can trong vụ Viện pháp y tâm thần Trung ương

Về kết quả điều tra vụ án tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin cho biết, đến nay có 49 người bị khởi tố.

Vụ án bắt đầu vào khuya 7/6/2025, khi Cảnh sát xác định Lê Văn Đông (chồng của Nguyễn Thị Mai Anh), là đối tượng đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, lại đang sử dụng trái phép chất ma túy trên bãi biển Sầm Sơn.

Công an tổ chức bắt giữ 7 đối tượng, gồm vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh là bệnh nhân chữa bệnh bắt buộc và một số cán bộ, nhân viên Viện pháp y tâm thần Trung ương. Nhóm cán bộ lại đang nghỉ dưỡng cùng đoàn với gia đình Mai Anh.

Đồng thời, Công an Hà Nội cũng tổ chức đồng loạt khám xét khẩn cấp tại khoảng 100 địa điểm; thu giữ tiền, tài sản có giá trị hàng chục tỷ đồng, nhiều phương tiện xe ôtô hạng sang và nhiều ma túy các loại, triệu tập hơn 200 đối tượng liên quan.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngày 23/9, cảnh sát khởi tố bổ sung vụ án "Làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra ngày 7/6/2025 tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và một số đơn vị, địa phương". Đến nay, có 49 người bị khởi tố.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, nếu phân loại theo đối tượng, có 34 bị can là lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương gồm 1 Viện trưởng; 1 Phó Viện trưởng; 4 Trưởng khoa, trưởng phòng và tương đương; 2 Điều dưỡng trưởng; 26 cán bộ là giám định viên, điều dưỡng, bảo vệ.

Ngoài ra, có 2 bị can là cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; 03 bị can là lãnh đạo Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc (Giám đốc; Phó Giám đốc; Trưởng phòng) cùng 10 bị can là đối tượng khác.

Nếu phân loại theo tội danh khởi tố, có 6 người bị cáo buộc "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 35 bị can phạm tội "Nhận hối lộ"; 1 bị can phạm các tội "Nhận hối lộ và Đưa hối lộ"; 1 bị can phạm tội "Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ."

Tiếp đến, 1 bị can phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 2 bị can phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; 1 bị can phạm tội "Môi giới hối lộ"; 1 bị can phạm tội "Đưa hối lộ" và 1 bị can phạm tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án".

Đại tá Long khẳng định, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp các đơn vị tổ chức rà soát hàng nghìn hồ sơ giám định được kết luận mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi do Viện pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm giám định tâm thần miền núi phía Bắc kết luận ban hành./.

Bộ Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu vụ Hoàng Hường Bộ Công an tiếp tục điều tra vụ án của Hoàng Hường, làm rõ hành vi vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sắp khởi tố mới.