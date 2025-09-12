Xã hội

Pháp luật

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh cướp tiền kỹ thuật số

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công chuyên án cướp tài sản, bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp 3 tỷ đồng tiền kỹ thuật số (USDT) của một người dân đến từ Đà Nẵng. Vụ việc được xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)
Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện vụ cướp 3 tỷ đồng tiền kỹ thuật số (USDT) của một người dân đến từ thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về tội "Cướp giật tài sản."

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Ngô Xuân Thảo (sinh năm 1992, trú tại xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 1987), Bùi Đình Danh (sinh năm 2008) cùng trú tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Mạnh Hoàn (sinh năm 1990, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Đ (sinh năm 1992, trú tại thành phố Đà Nẵng) về việc, khi anh đang thực hiện giao dịch mua bán tại khu vực xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên thì bị một nhóm đối tượng lạ mặt dàn cảnh cướp 3 tỷ đồng tiền kỹ thuật số thông qua việc mua bán tiền kỹ thuật số (đồng USDT có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng Đô la Mỹ) vào sáng cùng ngày.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động liều lĩnh và chuyên nghiệp, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nhanh chóng khoanh vùng và xác định được 4 đối tượng gây án. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này chia nhau bỏ trốn đến nhiều tỉnh, thành phố nhằm che giấu dấu vết.

ttxvn-tang-vat.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Chỉ sau 48 giờ gây án, 4 đối tượng đều bị bắt giữ tại các địa điểm ở Hưng Yên, Hà Nội và Hải Phòng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 1,81 tỷ đồng tiền mặt, 2 xe ôtô, 5 điện thoại di động; đồng thời phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền 1,19 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.Vụ án đang được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật./.

