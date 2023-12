Công an TP.HCM phá nhiều vụ án lớn trong cao điểm tấn công tội phạm

Sau hơn 1 ngày mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an TP.HCM đã truy bắt được đối tượng truy nã, phá đường dây “phù phép” gần 4.000 xe không có giấy tờ thành xe mới.

Đối tượng chủ mưu cầm đầu Bùi Văn Tân. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Ngày 16/2, sau hơn 1 ngày, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (từ ngày 15/12/2023 đến 29/2/2024), các đơn vị đã liên tiếp khám phá nhiều vụ án lớn.

Đối tượng truy nã bị bắt giữ và ra đầu thú

Công an thành phố Thủ Đức đã bắt giữ được đối tượng truy nã về tội “Đánh bạc” là Nguyễn Văn Thu (hay gọi “Tám đẻo,” sinh năm 1974, ngụ thành phố Thủ Đức). Theo điều tra, tháng 1/2023, Thu và một số đối tượng tổ chức đá gà ăn thua ở bãi đất trống dưới gầm cầu vượt cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (phường Long Trường, thành phố Thủ Đức). Khi Công an ập vào bao vây khống chế hiện trường, đối tượng Thu đã nhanh chân bỏ trốn. Sau gần 1 năm truy nã, đến nay Thu đã bị Công an bắt giữ.

Đối tượng bị truy nã Đinh Nam Duy (sinh năm 1978, ngụ thành phố Thủ Đức) đã ra Công an phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, đầu thú sau 21 năm lẩn trốn. Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/4/2002, Đinh Nam Duy nhận chở gần 1.000 thùng nước ngọt và nước khoáng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Đức giao cho đại lý của bà T. ở Bến Tre. Trị giá lô hàng hơn 99 triệu đồng. Sau đó, Duy thuê xe ôtô đến nhà máy để nhận hàng và sau khi lấy được hàng Duy liên hệ với một người để bán lô hàng trên với giá gần 45 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Duy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Tháng 11/2002, Cơ quan Điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và quyết định truy nã với Duy. Hiện Cơ quan Điều tra đang củng cố hồ sơ chứng cứ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Khám phá đường dây “phù phép” gần 4.000 xe không rõ nguồn gốc thành xe mới

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Bùi Văn Tân (sinh năm 1983; cư trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), chủ hệ thống Cửa hàng bán xe máy Tân Tiến và đồng phạm thực hiện.

Theo điều tra xác định, Bùi Văn Tân đã móc nối với đối tượng Lê Văn Tới tìm mua các xe môtô không rõ nguồn gốc, không có giấy đăng ký xe từ các tiệm cầm đồ trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lận cận hoặc từ các trang rao vặt trên mạng xã hội…

Để hợp thức hóa xe không có nguồn gốc, Tân đã thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe môtô với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/phiếu. Sau đó, Tân đưa các xe môtô không rõ nguồn gốc đến cửa hàng sửa xe Phát Đạt (tại huyện Bình Chánh) do Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như làm chủ; thuê mài, đục lại số khung, số máy mới trùng khớp với số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe môtô đã mua trước đó với tiền công là 1 triệu đồng/1 xe môtô.

Nhằm tối đa hóa lợi nhuận bất chính thu được, Bùi Văn Tân tiếp tục chỉ đạo các nhân viên kỹ thuật của cửa hàng Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2 tiến hành tân trang những xe môtô trên thành xe “lướt,” xe mới để bán cho khách hàng với cam kết bảo đảm đăng ký xe cho khách hàng. Tân chỉ đạo Nguyễn Trung Thông liên hệ với các đối tượng môi giới để làm dịch vụ đăng ký xe môtô.

Qua điều tra, Công an bước đầu xác định, từ năm 2021-2023, đối tượng Bùi Văn Tân đã bán ra hơn 3.910 xe môtô cho khách hàng nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ tính riêng năm 2023, đã bán ra 1.549 xe môtô; thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Công an đang làm rõ nguồn gốc của hơn 10.000 phiếu xuất xưởng và truy nguyên nguồn gốc xe môtô đã được các đối tượng bán ra thị trường để phát hiện, xử lý triệt để các hành vi sai phạm.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong đợt cao điểm này, Phòng Cảnh sát Hình sư nói riêng và lực lượng Công an Thành phố nói chung sẽ chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ với phương châm “Lấy chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm” và “mỗi địa bàn phường, xã là pháo đài phòng, chống tội phạm”./.



