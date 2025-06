Công nghệ Hàn Quốc tiến sâu vào ngành năng lượng Việt Nam tại ENTECH HANOI 2025

Tại Triển lãm Quốc tế ENTECH HANOI 2025 diễn ra từ ngày 25 đến 27/6 tại Hà Nội, các doanh nghiệp Hàn Quốc mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến, minh chứng cho cam kết hợp tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và công nghiệp xanh. Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, sự kiện còn là điểm gặp gỡ chiến lược giữa nhu cầu chuyển đổi công nghệ của Việt Nam và năng lực đổi mới sáng tạo từ Hàn Quốc.

Trong làn sóng chuyển dịch năng lượng theo hướng tối ưu hóa hiệu suất và giảm phát thải, PowerTech Solution nổi bật như một trong những đại diện tiêu biểu. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành năng lượng, công ty sở hữu Hệ thống làm mát “cưỡng bức” tua-bin hơi (Forced Cooling System) – một công nghệ giúp rút ngắn đáng kể thời gian làm mát từ 4–5 ngày xuống chỉ còn vài chục giờ. Công nghệ này không chỉ nâng cao tỷ lệ khả dụng của nhà máy mà còn làm giảm chi phí bảo trì và thời gian ngừng máy.

Hệ thống làm mát cưỡng bức tua-bin hơi của PowerTech Solution.

Bên cạnh đó, PowerTech Solution cũng cung cấp các phụ tùng máy phát điện chất lượng cao, đồng thời triển khai các chương trình bảo trì và tư vấn kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm thực tiễn từ hàng trăm dự án quốc tế. Xuất phát từ một đơn vị khởi nghiệp nội bộ của Korea Midland Power, PowerTech ngày nay đã phát triển thành đối tác chiến lược trong các dự án nâng cấp hiệu suất nhà máy tại nhiều quốc gia, và sự xuất hiện tại Hà Nội lần này cho thấy sự quan tâm đặc biệt tới thị trường Việt Nam.

Song song với giải pháp nâng cao hiệu suất nhà máy, vấn đề an toàn công nghiệp cũng được các doanh nghiệp Hàn Quốc chú trọng mang đến triển lãm. Rezontech – công ty được biết đến như một chuyên gia trong lĩnh vực cảm biến phát hiện ngọn lửa – giới thiệu các dòng sản phẩm dò cháy đa phổ sử dụng công nghệ IR3 và UV-IR, có khả năng nhận diện đám cháy từ khoảng cách xa, góc rộng và trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Sản phẩm dò lửa đa phổ IR3 Flame Detector - RFD-6000X của Rezontech.

Thiết bị của Rezontech hiện đã được ứng dụng tại hơn 50 quốc gia, trong đó có nhiều công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực dầu khí, năng lượng và hóa chất. Đặc biệt, việc tích hợp hệ thống cảm biến với hệ thống chữa cháy tự động bằng khí sạch không chỉ giúp phát hiện nhanh mà còn chủ động kiểm soát đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Đó là giải pháp mà Rezontech kỳ vọng có thể được triển khai tại các khu công nghiệp, trung tâm dữ liệu và hạ tầng thiết yếu của Việt Nam trong thời gian tới.

Cũng trong nhóm công nghệ giám sát và an toàn, A-Mers mang đến triển lãm loạt cảm biến rò rỉ hóa chất – một trong những yếu tố then chốt trong vận hành an toàn nhà máy. Triết lý của A-Mers là xây dựng sản phẩm dựa trên sự thấu hiểu con người và nhu cầu thực tiễn. Họ không đơn thuần bán thiết bị mà đề xuất giải pháp toàn diện, kết hợp cảm biến có dây và không dây, giúp doanh nghiệp chủ động phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ hóa chất trước khi gây ra thiệt hại. A-Mers cũng nhấn mạnh tính bền vững trong công nghệ của họ, khi chú trọng đến khả năng tích hợp hệ thống, giảm tiêu hao năng lượng và tối ưu chi phí đầu tư. Đây là những tiêu chí ngày càng được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm trong quá trình cải thiện năng lực an toàn và hướng tới vận hành xanh.

Thiết bị cảm biến không dây dùng để phát hiện rò rỉ hóa chất của A-Mers.

Ngoài các thiết bị điện tử và công nghệ thông minh, lĩnh vực vật liệu kỹ thuật cao cũng ghi nhận sự hiện diện ấn tượng của các doanh nghiệp Hàn Quốc. INEM Co., Ltd., một trong những đơn vị hàng đầu tại Hàn Quốc về sản phẩm gioăng cao su kỹ thuật, mang đến ENTECH HANOI 2025 loạt sản phẩm chịu nhiệt, chịu áp và chống ăn mòn, phục vụ cho các ngành năng lượng hạt nhân, hàng không, thiết bị y tế và công nghiệp nặng. Sản phẩm của INEM được phát triển với công nghệ phối trộn vật liệu tiên tiến, trải qua quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt và đạt chuẩn quốc tế.

Việc nội địa hóa nguồn cung vật liệu công nghiệp chất lượng cao đang là một bài toán quan trọng với nhiều doanh nghiệp Việt, và sự hiện diện của INEM tại triển lãm được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác chuyển giao kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản xuất trong nước.

Các sản phẩm chủ lực của INEM

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, các doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự ENTECH HANOI 2025 thể hiện rõ tinh thần hợp tác cùng phát triển. Họ đến Việt Nam không chỉ với tư cách là nhà cung cấp công nghệ, mà còn là những đối tác mong muốn hiểu rõ hơn về nhu cầu, thị trường và năng lực địa phương để xây dựng giải pháp phù hợp. Từ công nghệ làm mát tua-bin, cảm biến phòng cháy, đến vật liệu cao su kỹ thuật, các doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu chung là hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng, hiện đại hóa công nghiệp và tăng cường năng lực quản lý rủi ro.

Triển lãm ENTECH HANOI 2025 vì thế không chỉ là nơi thể hiện sức mạnh công nghệ, mà còn là nơi đặt nền móng cho những mối quan hệ hợp tác chiến lược, dựa trên sự tương hỗ về năng lực và tầm nhìn phát triển bền vững. Trong bối cảnh Việt Nam đặt ra những mục tiêu tham vọng về trung hòa carbon và tăng trưởng xanh, việc tiếp nhận các công nghệ tiên tiến từ các quốc gia như Hàn Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa những cam kết quốc tế và tạo ra giá trị thiết thực cho nền kinh tế trong nước./.