Công nghệ xanh Hàn Quốc "gõ cửa" Việt Nam tại ENTECH HANOI 2025

Triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng và môi trường – ENTECH HANOI 2025 – sẽ chính thức khai mạc vào ngày 25/6 tới tại Hà Nội. Trong số hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự, đáng chú ý là sự góp mặt của nhiều công ty Hàn Quốc mang theo các giải pháp công nghệ xanh tiên tiến, hứa hẹn sẽ tạo ra những kết nối bền vững và thúc đẩy xu hướng chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.

Trên hành trình hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), các doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về công nghệ, nguồn lực và cơ chế chuyển đổi. Đó cũng là lý do mà sự hiện diện của những cái tên đến từ Hàn Quốc tại ENTECH năm nay không chỉ là hoạt động quảng bá thương mại, mà còn là lời cam kết đồng hành từ những đối tác công nghệ quốc tế trong hành trình phát triển bền vững của Việt Nam.

Một trong những gương mặt đáng chú ý tại triển lãm là Lubrication Plus, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực dầu nhờn và bảo trì công nghiệp. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, công ty đã thiết lập các chuẩn mực bôi trơn công nghiệp hiện đại cho các ngành như nhiệt điện, lọc dầu, sản xuất giấy hay xi măng – những lĩnh vực mà Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách môi trường và tăng hiệu suất năng lượng.

Thiết bị giám sát phân tích tín hiệu đặc biệt của Lubrication Plus.

Lubrication Plus hiện là đối tác nhượng quyền của hai tập đoàn nổi tiếng là Noria Corporation (Mỹ) và WearCheck (Canada). Các giải pháp do công ty cung cấp có khả năng giám sát tình trạng dầu theo thời gian thực, tích hợp IoT và phân tích dữ liệu để dự báo hỏng hóc thiết bị, từ đó giảm thiểu rủi ro dừng máy đột ngột và tối ưu hóa chi phí bảo trì. Với nền tảng R&D vững mạnh, cùng nhiều bằng sáng chế được công nhận, Lubrication Plus được kỳ vọng sẽ mở ra hướng hợp tác mới với các nhà máy lớn tại Việt Nam – nơi nhu cầu chuyển đổi số trong bảo trì đang ngày một cấp thiết.

Trong khi đó, vấn đề tái chế và xử lý rác thải năng lượng – đặc biệt là pin mặt trời hết hạn sử dụng – cũng đang trở thành một "nút thắt xanh" cần tháo gỡ. Giải pháp tiên phong trong lĩnh vực này đến từ Won Kwang S&T, doanh nghiệp từng giành Giải thưởng Môi trường danh giá tại Hàn Quốc năm 2024. Won Kwang S&T đã phát triển thành công quy trình tái chế pin năng lượng mặt trời theo mô hình tuần hoàn, giúp thu hồi các vật liệu quý như silicon, bạc, nhôm, đồng từ các tấm pin hết hạn sử dụng (EOL PV). Những vật liệu này sau đó có thể được tái sử dụng trong xây dựng, điện tử hoặc sản xuất nông nghiệp – góp phần giảm áp lực tài nguyên và giảm phát thải.

Máy tách lớp các thành phần tấm pin năng lượng mặt trời của Won Kwang S&T.

Không chỉ dừng ở công nghệ, Won Kwang S&T còn là mô hình doanh nghiệp điển hình vì cộng đồng như tạo việc làm xanh cho cộng đồng, đồng hành cùng chính phủ trong các chương trình tiết kiệm năng lượng nhà ở và công trình công cộng. Đây chính là hình ảnh rõ nét về một mô hình kinh tế xanh toàn diện – điều mà nhiều địa phương, doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm.

Cũng đến từ Hàn Quốc, DaeYoung Catalyst & Environment mang tới Hà Nội những giải pháp xử lý khí thải công nghiệp bằng chất xúc tác thế hệ mới. Đơn vị này vốn nổi tiếng trong lĩnh vực khử khí NOx bằng công nghệ SCR, đã từng cung cấp hệ thống cho các nhà máy điện than, nhà máy hóa chất lớn tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Các chất xúc tác do DaeYoung sản xuất không chỉ có hiệu suất lọc khí lên đến 95%, mà còn có tuổi thọ kéo dài hơn 10 năm – vượt xa các sản phẩm truyền thống. Đặc biệt, toàn bộ quy trình sản xuất của DaeYoung Catalyst & Environment đã đạt các chứng nhận quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, K-OHSMS 18001 – đảm bảo yếu tố an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp.

Công nghệ xử lý khí thải tiên tiến giảm lượng khí Nitơ oxit của DaeYoung Catalyst & Environment

Tại ENTECH HANOI 2025, DaeYoung mang theo mô hình tích hợp từ thiết kế, sản xuất, lắp đặt đến bảo trì trọn gói – điều mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm để tránh sự phụ thuộc vào nhiều nhà cung cấp rời rạc. Với kinh nghiệm mở rộng thị trường tại châu Á, doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn sớm có mặt tại các khu công nghiệp lớn ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là DXG, doanh nghiệp duy nhất tại Hàn Quốc sở hữu năng lực sản xuất các thiết bị phân tích phổ Raman và quang phổ huỳnh quang PL phục vụ nghiên cứu và công nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh giám sát khí thải và dữ liệu môi trường, công nghệ của DXG có thể đóng vai trò như một "con mắt xanh" trong hệ thống quan trắc – cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và theo thời gian thực. Thiết bị phân tích của DXG hiện đang được sử dụng rộng rãi tại các trường đại học, viện nghiên cứu, cũng như trong ngành hóa chất, y tế, điện tử.

Hệ thống phân tích quang phổ đa năng chính xác cao của DXG.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại ENTECH HANOI 2025 phản ánh rõ nét mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ xanh. Đồng thời, nó cũng cho thấy sự quan tâm thực chất của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Trong ba ngày diễn ra triển lãm (25–27/6), khách tham quan không chỉ được tiếp cận các sản phẩm và mô hình công nghệ mới, mà còn có cơ hội kết nối trực tiếp với đối tác tiềm năng, tìm kiếm giải pháp thực tiễn cho quá trình chuyển đổi năng lượng – môi trường đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam./.