Các giải pháp bảo vệ không khí và nguồn nước được quan tâm tại ENTECH HANOI 2025

Với mục tiêu tạo ra một sân chơi kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy các giải pháp công nghệ tiên tiến về năng lượng và môi trường, Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng – môi trường ENTECH HANOI 2025 sẽ hỗ trợ kết nối trực tiếp đối tác quan tâm với các doanh nghiệp tham gia triển lãm.

ENTECH HANOI 2025 được tổ chức thường niên từ năm 2009, qua nhiều lần tổ chức cho đến nay ENTECH HANOI được Bộ Công thương đánh giá là hội chợ triển lãm lớn nhất toàn quốc trong lĩnh vực năng lượng và môi trường và cũng là diễn đàn thường niên để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trao đổi, xây dựng chiến lược, xác định nhu cầu và các hoạt động chính để xây dựng đất nước hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững.

Tham dự ENTECH HANOI 2025, các công ty đến từ Hàn Quốc như SM Tech, GANA GONGYOUNG, GANA E&T, E&water và Jain Technology đã mang tới những giải pháp hiệu quả về quy trình xử lý không khí và nguồn nước.

SM Tech là một công ty chuyên sâu trong lĩnh vực búa nước, chuyên cung cấp giải pháp tổng thể về búa nước (water hammer), bao gồm: phân tích búa nước, đề xuất thiết bị phù hợp, chế tạo, lắp đặt và đào tạo.

Búa nước là hiện tượng áp suất trong đường ống tăng đột ngột khi dòng chất lỏng (thường là nước) bị dừng hoặc thay đổi hướng đột ngột. Hiện tượng này gây ra sóng áp lực lan truyền trong ống, tạo ra tiếng ồn lớn và có thể gây hư hỏng đường ống, van, và các thiết bị khác.

Hệ thống nhận dạng búa nước và phòng ngừa búa nước giảm năng lượng của SM Tech.

Sản phẩm chính của SM Tech là hệ thống ngăn ngừa búa nước sử dụng công nghệ Dữ liệu lớn (Big Data) và AI, giúp bảo vệ đường ống khỏi sốc nước gây ra bởi sự thay đổi áp suất trong đường ống.

GANA GONGYOUNG là công ty được thành lập vào tháng 9/2014 với phương châm “Khởi đầu” và khẩu hiệu “Cùng tồn tại và Thịnh vượng chung”. Là một công ty chuyên về cơ sở môi trường, kết cấu thép và xây dựng cơ sở cơ khí, ưu tiên sự an toàn toàn diện, chất lượng tốt nhất và chất lượng không khí chính xác.

Nhà máy của GANA GONGYOUNG tại Hàn Quốc.

Tại triển lãm, GANA GONGYOUNG sẽ giới thiệu sản phẩm là thiết bị thu hồi, tinh chế nước và dầu cùng lúc tại địa điểm xảy ra sự cố, rồi lọc lượng dầu trong nước theo tiêu chuẩn môi trường 15ppm, sau đó sử dụng máy quét và bộ lọc nano để thu hồi dầu nguyên chất và vận chuyển về mặt đất. Đây là thiết bị phòng tránh sự cố tối ưu nhất ngay trên biển, giúp bảo vệ môi trường và đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội.

Trong khi đó, công ty GANA E&T là công ty chuyên về các cơ sở phòng ngừa môi trường xử lý không khí và nước. Là một công ty chuyên về các cơ sở môi trường chính xác và đa dạng, GANA E&T cung cấp các giải pháp tối ưu để xử lý VOC phát sinh từ các dây chuyền sản xuất. Trong thời đại mà tính trung hòa carbon là quan trọng, công ty GANA E&T sẽ đóng góp một phần thiết yếu cho thành công của các doanh nghiệp.

Ở triển lãm, GANA E&T sẽ giới thiệu về thiết bị thu hồi VOC - Thiết bị giúp giảm chi phí bằng cách thu hồi và tách VOC sinh ra trong quá trình sản xuất và đưa khí có thể sử dụng trở lại dây chuyền sản xuất.

Công ty có nhiều công nghệ tách màng, màng MF FILPLATE để xử lý nước thải có thể thu được nước đã xử lý sạch và trong bằng cách tách bằng màng, đồng thời góp phần tạo nên sự nhỏ gọn của cơ sở.

E&water là một công ty môi trường toàn diện chuyên về vận hành và bảo trì (O&M), cung cấp các giải pháp môi trường cả trong nước và quốc tế, với mục tiêu "nâng cao giá trị của môi trường để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn".

Hệ thống quản lý cấp thoát nước của E&water.

Với kinh nghiệm phong phú, chuyên môn kỹ thuật tiên tiến và bí quyết chuyên sâu, E&water chuyên sâu trong các lĩnh vực: Vận hành và quản lý hệ thống cấp thoát nước, vận hành các cơ sở sấy khô và đốt bùn thải, nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới. Thông qua sự thay đổi và đổi mới không ngừng, cùng với tư duy tích cực và tinh thần thử thách, E&Water cam kết phát triển thành một doanh nghiệp toàn cầu cùng với các khách hàng.

Hiện tại, sản phẩm của E&water đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm các khu công nghiệp, nhà máy xử lý nước và máy lọc không khí gia đình. Tại triển lãm, E&Water cung cấp dòng sản phẩm than hoạt tính đa dạng dưới dạng hạt, bột và viên nén, được tùy chỉnh cho các mục đích sử dụng khác nhau và sản xuất từ nhiều loại nguyên liệu thô để đáp ứng các nhu cầu xử lý cụ thể.

Cuối cùng, Jain Technology kể từ khi thành lập vào năm 1991 đã liên tục sản xuất đồng hồ đo lưu lượng siêu âm và vận hành phòng thí nghiệm hiệu chuẩn quốc tế đạt chứng nhận KOLAS của riêng mình.

Jain Technology là công ty đầu tiên tại Hàn Quốc nội địa hóa sản xuất đồng hồ đo lưu lượng siêu âm dạng kẹp (clamp-on ultrasonic flowmeters). Công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ mới với tư cách là nhà sản xuất hàng đầu về đồng hồ đo lưu lượng siêu âm.

Các sản phẩm nổi bật của Jain Technology.

Tham dự triển lãm lần này, dòng sản phẩm XONIC sẽ được Jain Technology giới thiệu. Đây là dòng sản phẩm sử dụng các đầu dò kẹp (clamp-on transducers) gắn bên ngoài bề mặt ống, giúp loại bỏ thời gian ngừng hoạt động và không cần cắt ống để lắp đặt. Thiết bị đo lưu lượng này đo thời gian truyền (transit-time) của dòng chảy và sử dụng công nghệ xử lý tín hiệu số (DSP) để phân tích tín hiệu siêu âm.

Khả năng đo đa đường cũng có sẵn với độ chính xác trong vòng 1% lưu lượng thực tế. Kích thước ống có thể đo được dao động từ 20mm đến 6.000mm, và vận tốc dòng chảy từ 0.02m/giây đến 20m/giây. Các thiết bị đo lưu lượng siêu âm dạng kẹp này lý tưởng cho nước uống, nước thải, nước biển, dầu & hóa chất, và cả chất lỏng có tới 30% bọt khí./.