5 công ty hàng đầu Hàn Quốc về xử lý chất thải môi trường tham dự ENTECH 2025

Triển lãm quốc tế ENTECH VIỆT NAM 2025, diễn ra từ ngày 25 đến 27/6 tại Trung tâm I.C.E Hà Nội, tiếp tục thu hút sự chú ý khi hàng loạt công nghệ xử lý môi trường tiên tiến từ Hàn Quốc tiếp tục được trình diễn.

Trong số đó, các công ty Smart Korea, Samjin Precision, DOWON APEX Corporation (DWA), TaeHwa Kalpa Seal và SAMHOI là những đại diện tiêu biểu, mang đến nhiều giải pháp đột phá trong xử lý khí độc, nước thải và thiết bị phụ trợ.

Công ty Smart Korea được thành lập vào tháng 8/2013, là đơn vị chuyên phát triển các thiết bị cải thiện an toàn môi trường cho công nhân và nhà nghiên cứu, đặc biệt trong môi trường chứa khí độc. Gần đây, công ty đã ứng dụng than hoạt tính thân thiện với môi trường vào bộ lọc thiết bị, dựa trên công nghệ giảm phát thải CO₂ và sử dụng nguyên liệu tái chế.

Dây chuyền sản xuất nhà máy hiện đại của Smart Korea.

Tại triển lãm năm nay, công ty giới thiệu hai dòng sản phẩm nổi bật được làm từ than hoạt tính đạt chứng nhận xanh: Than hoạt tính xử lý nước với độ tinh khiết cao, khả năng hấp phụ vượt trội được cấp Chứng nhận Công nghệ Xanh (GT‑24‑02137/GTP‑24‑04520) theo Luật Tăng trưởng Xanh & Carbon Thấp; bộ lọc khí độc hại sử dụng than hoạt tính xanh kết hợp bộ lọc CMO, với hiệu suất khử mùi ≥ 92,24%, khả năng loại bỏ khí axit và TVOC ≥ 95%, tuổi thọ bộ lọc đạt 12–16 tháng – phù hợp tiêu chuẩn chất lượng không khí trong nhà. Smart Korea cũng đang phát triển vật liệu cực dương thế hệ mới từ silicon, dựa trên vật liệu carbon xốp, cho mục tiêu ứng dụng lâu dài trong các ngành khoa học kỹ thuật.

Công ty Samjin Precision – với truyền thống từ năm 1991 – dẫn đầu trong lĩnh vực van cấp thoát nước tại Hàn Quốc thông qua thương hiệu Ubi Waters. Đơn vị này chú trọng phát triển các hệ thống đảm bảo an toàn sinh học, ngăn chặn sự phát tán vi sinh vật, xử lý nước thải nồng độ cao từ các cơ sở khí sinh học, cùng hệ thống xử lý phân tán quy mô nhỏ cho vùng hạ tầng hạn chế.

Công ty Samjin Precision.

Tại triển lãm, Samjin giới thiệu các sản phẩm như: hệ thống Ubi‑Pure xử lý nước tại vùng sâu vùng xa, có thể tùy chỉnh theo chất lượng nguồn; Ubi‑DAF áp dụng công nghệ tuyển nổi không khí hòa tan dưới áp suất, khả năng loại bỏ chất rắn lơ lửng cao với tốc độ tải bề mặt lên đến 40 m/h; và Ubi‑MBBR – hệ thống xử lý sinh học bằng Move Bed Biofilm Reactor, phù hợp với xử lý nước thải phi tập trung tại những địa bàn ít có hệ thống thoát nước tập trung.

DOWON APEX Corporation (DWA), thành lập năm 1996 là chuyên gia xử lý nước thải và thiết bị lò đốt, với hơn 1.000 thiết bị được xuất khẩu đến 200 nhà máy tại 19 quốc gia.

Công ty Dowan Apex (DWA).

DWA sẽ mang tới ENTECH 2025 các hệ thống công nghệ cao như máy ly tâm tách bùn, thiết bị thổi khí bề mặt, máy gạt bùn, lướt chắn rác xoay tự động… Đặc biệt, từ 2017 đến 2024, DWA đã cung cấp hơn 50 hệ thống sàng tự động và băng tải cho 20 trạm bơm nước sông tại Thái Lan. Công ty đã đạt ISO 9001:2015, nhận giải Million Dollars Exporter năm 2011, giấy khen của Chính phủ Việt Nam năm 2018, 4 lần bằng khen từ Thành phố Busan, bằng sáng chế thiết bị loại bỏ chất rắn, giải thưởng Bằng sáng chế xuất sắc 2022 và danh hiệu Doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu từ Bộ Công Thương Hàn Quốc năm 2023.

TaeHwa Kalpa Seal là công ty được thành lập từ năm 1979 – nổi tiếng với các sản phẩm chêm kín và lớp đệm kín không amiăng. Năm 1999, công ty đầu tư xây dựng nhà máy chuyên sản xuất miếng chêm không amiăng ép nóng và các loại gioăng chất lượng cao. Tới nay, công ty đã đạt các chứng nhận ISO 9001, 14001, 45001 và nhiều chứng nhận từ các tổ chức quốc tế như ABS, LR, DNV GL.

Công ty TaeHwa Kalpa Seal.

Tại triển lãm, TaeHwa Kalpa giới thiệu gioăng dạng tấm non-asbestos chống dầu và gioăng xoắn ốc spiral wound gasket – phù hợp sử dụng trong điều kiện áp suất cao, nhiệt độ cao và môi trường rung động mạnh.

SAMHOI Industrial, đơn vị chuyên sản xuất thiết bị đo lường và điều khiển công nghiệp trong lĩnh vực nhà máy điện và hàng hải. Được thành lập từ năm 1994, SamHoi đã tích lũy gần ba thập kỷ kinh nghiệm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, phục vụ cho các đối tác lớn như Doosan Engine, Doosan Heavy Industries, POSCO, Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd, cùng các nhà máy điện quốc gia Hàn Quốc cũng như các dự án quốc tế.

Công ty SamHoi Hàn Quốc.

Sản phẩm được SAMHOI mang tới triển lãm lần này là Level Switch – công tắc đo mức chất lỏng, một thiết bị giám sát và kiểm soát mực chất lỏng trong các bồn chứa, bể xử lý nước và hệ thống tự động hóa. Sản phẩm sử dụng công nghệ cảm biến tiếp điểm và không tiếp điểm, có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường nhiệt độ và áp suất cao, phù hợp với các ứng dụng trong ngành năng lượng, xử lý nước, hóa dầu và công nghiệp tàu thủy.

ENTECH VIỆT NAM 2025 sẽ là nơi tập trung các giải pháp tiên tiến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt tăng cường quản lý khí độc, xử lý nước thải phức tạp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiến tới phát thải thấp hơn. Sự hợp tác giữa các đơn vị Hàn Quốc như Smart Korea, Samjin Precision, DWA và Taehwa Kalpa sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn cung công nghệ xanh, hỗ trợ chiến lược phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn của Việt Nam trong thời gian tới./.

