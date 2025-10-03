Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh ra mắt các công trình chuyên khảo quan trọng ngành da liễu

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt hai công trình chuyên khảo quan trọng: "Thủ thuật và Phẫu thuật trong chuyên ngành Da liễu" và "Bệnh da bọng nước tự miễn" vào ngày 2/10/2025

Cuốn "Thủ thuật và Phẫu thuật" dày 744 trang, là thành quả của 32 chuyên gia sau gần hai năm biên soạn. Sách hệ thống hóa toàn diện các kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu như sinh thiết da, ghép da, phẫu thuật Mohs và cấy tóc, nhấn mạnh nguyên tắc an toàn và cá thể hóa điều trị. Song song đó, "Bệnh da bọng nước tự miễn" là kết quả hơn bốn năm làm việc của 11 tác giả. Ấn phẩm 296 trang này cung cấp kiến thức chuyên sâu về nhóm bệnh hiếm gặp, từ cơ chế bệnh sinh đến phác đồ điều trị cập nhật.

Theo Phó Giáo sư , Tiến sỹ, Bác sỹ Lê Thái Vân Thanh - Chủ biên cả hai sách, đây là nguồn tài liệu chuẩn mực, thực tiễn, kỳ vọng trở thành hành trang cho các bác sĩ và sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đưa Da liễu Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế./.