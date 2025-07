Đại hội Đảng XIV: Công an tỉnh Tuyên Quang phát huy vai trò “lá chắn thép”

Ngày 31/7, Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh và 217 đại biểu đại diện hơn 2.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội có chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của địa phương.”

Đại hội đã xác định 15 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và 8 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó có tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là với lực lượng Công an Trung Quốc tại khu vực biên giới.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 với nhiều mục tiêu, giải pháp trọng tâm, tạo động lực mới để lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự, xứng đáng là “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định: “Lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Tuyên Quang nói riêng là ‘thanh bảo kiếm’ sắc bén, "lá chắn thép" vững chắc bảo vệ Đảng và cuộc sống bình yên của nhân dân.”

Đồng chí Hầu A Lềnh biểu dương, ghi nhận những thành tích nổi bật của Đảng bộ, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả toàn diện của Công an tỉnh; đồng thời yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, cụ thể hóa nghị quyết của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang (cũ) đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra. Lực lượng Công an đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết, kế hoạch, đề án chiến lược, hóa giải nguy cơ mất ổn định từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật.

Toàn lực lượng đã tổ chức 61 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, kéo giảm mạnh tội phạm về trật tự xã hội (Tuyên Quang giảm 6,39%/năm, Hà Giang cũ giảm 10,6%/năm). Công an tỉnh đã triển khai hiệu quả 2 dự án lớn gồm: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân gắn với Đề án 06 của Chính phủ; góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển đổi số của tỉnh.

Đảng bộ Công an tỉnh đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tổ chức Đảng các cấp được kiện toàn, chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý đảng viên được nâng lên. Bộ Quy tắc ứng xử được ban hành và triển khai đồng bộ, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an “Vì nhân dân phục vụ” gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang chỉ định 23 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030./.

