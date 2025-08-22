Đảng bộ VietinBank kiến tạo trụ cột, vươn mình cùng đất nước

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) cũng là thời điểm đất nước ta sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Với những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ VietinBank đang thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vai trò dẫn dắt và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tự hào đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong thời điểm cả nước hân hoan chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) - một sự kiện lịch sử trọng đại, mốc son chói lọi trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Chung nhịp đập cùng non sông, từ đổi mới đến hội nhập, VietinBank đã và đang là một trụ cột của hệ thống tài chính - ngân hàng quốc gia, kiên định đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Được thành lập trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, trải qua hơn 37 năm xây dựng và phát triển, VietinBank luôn đồng hành, phụng sự cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là cầu nối dòng vốn quan trọng cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, các dự án trọng điểm quốc gia, từ công nghiệp, năng lượng, hạ tầng giao thông, đến nông nghiệp và xuất khẩu.

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp trong nước với 155 chi nhánh, 02 văn phòng đại diện, 08 đơn vị sự nghiệp, 08 công ty con và quốc tế với 02 chi nhánh tại Cộng hòa Liên Bang Đức, 01 ngân hàng con tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 01 Văn phòng đại diện tại Myanmar, 05 văn phòng hợp tác tại Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, VietinBank đã trở thành một điểm tựa vững chắc cho người dân, doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới, gia nhập vào các thị trường quốc tế.

Trên hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc, VietinBank như mạch nguồn bền bỉ, khơi thông dòng chảy vốn, không ngừng kiến tạo giá trị, tiếp sức cho cộng đồng, doanh nghiệp và nền kinh tế vươn xa. Kỷ niệm 80 năm mùa thu lịch sử, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động VietinBank thêm tự hào và nguyện tiếp bước tinh thần cách mạng, khát vọng và ý chí vươn lên.

Kiến tạo trụ cột từ những bước đi đột phá

Những thành tựu vĩ đại đất nước ta đạt được sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo ra thời điểm “hội tụ” tổng hòa các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc tiếp sau kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và kỷ nguyên đổi mới. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là thời kỳ đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá của đất nước trong mọi lĩnh vực.

Đây là thời điểm mà sức mạnh nội lực, quyết tâm vươn lên và khát vọng phát triển không chỉ hiện hữu trong tư duy, chính sách, mà còn được thể hiện rõ nét trong hoạt động thực tiễn của các doanh nghiệp, đặc biệt là ngân hàng thương mại hàng đầu như VietinBank.

Giao dịch tại VietinBank. (Ảnh: Vietnam+)

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ và ổn định của Đảng bộ VietinBank khi Ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Đảng bộ VietinBank thể hiện quyết tâm cao độ trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, kiến tạo trụ cột từ những bước đi đột phá. Nhiều nền tảng mới được thiết lập tạo nên những cơ hội, bước đà mới cho tương lai phát triển của toàn hệ thống.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới sáng tạo, VietinBank vừa thực thi hiệu quả các chính sách tiền tệ quốc gia, vừa tiên phong triển khai nhiều giải pháp đột phá, đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Thứ nhất, xây dựng Đảng bộ vững về chính trị, mạnh về tổ chức

Đảng ủy VietinBank và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc luôn nhận thức và thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Chủ động phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý; quan tâm xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, sáng tạo, cống hiến. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đề cao, triển khai bài bản, có hiệu quả rõ rệt.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện sáng tạo, đi vào chiều sâu. Công tác cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên được chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp không ngừng được nâng lên thông qua giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và mở rộng toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động đi đôi với kiên quyết, kiên trì, liên tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ, tính chiến đấu của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt từng bước được nâng lên.

Thứ hai, giữ vững vai trò chủ lực trong cung ứng nguồn vốn cho phát triển kinh tế, đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, hướng tới phát triển bền vững

Nhìn lại chặng đường 5 năm 2020-2025, trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua những thử thách chưa từng có, Đảng bộ VietinBank luôn đi đầu thực hiện các chính sách, định hướng của Đảng và Nhà nước trong cung ứng vốn cho nền kinh tế; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng sau đại dịch COVID-19.

Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi, VietinBank tiếp tục là kênh dẫn vốn chủ lực cho các lĩnh vực trọng yếu; chủ động điều tiết dòng tín dụng vào các ngành, lĩnh vực mà Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước khuyến khích phát triển, đảm bảo nguồn vốn chảy đúng hướng để kích thích tăng trưởng; góp phần đa dạng hóa khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng cho nền kinh tế.

VietinBank luôn tích cực đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, từ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp FDI cho đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước. Không chỉ hỗ trợ về vốn, VietinBank còn tiên phong triển khai nhiều giải pháp tài chính toàn diện để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Chủ động và có trách nhiệm triển khai các chương trình tín dụng, gói tín dụng, chính sách miễn, giảm lãi, phí, qua đó giúp hàng loạt doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó đóng góp thiết thực vào việc cụ thể hóa chủ trương phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân - “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia” theo chủ trương của Đảng.

Kết thúc nhiệm kỳ, tổng tài sản của VietinBank đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng xấp xỉ 1,9 triệu tỷ đồng, đều tăng gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ năm 2020. Nguồn vốn huy động cũng tăng mạnh, đạt gần 1,95 triệu tỷ đồng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu chỉ khoảng 1,11%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân toàn ngành.

Thứ ba, tiên phong chuyển đổi số, nâng tầm chất lượng dịch vụ, mở rộng hội nhập quốc tế, xây dựng bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bước vào kỷ nguyên số, VietinBank đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ và trở thành lá cờ đầu trong công cuộc chuyển đổi số ngành ngân hàng. Xác định công nghệ và sáng tạo là động lực chính cho cạnh tranh, VietinBank đã xây dựng và triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động.

Đặc biệt, VietinBank là ngân hàng thương mại Nhà nước đầu tiên thành lập Khối Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo để dẫn dắt chuyển đổi số dựa trên dữ liệu và AI; tạo ra cuộc cách mạng trong thay đổi phương thức làm việc và văn hóa sẵn sàng thay đổi trong hệ thống.

Cùng với chuyển đổi số, VietinBank thực hiện “cuộc cách mạng” về mô hình tổ chức và nhân sự. VietinBank tiếp tục thực hiện kiện toàn, chuyển đổi mô hình theo định hướng tinh gọn, chuyên môn hóa, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và hoạt động của các khối nghiệp vụ Trụ sở chính; kiện toàn hệ thống mạng lưới phòng giao dịch trong nước; thực hiện lộ trình cơ cấu lại hàng trăm điểm giao dịch vật lý, thay thế bằng nền tảng số, hướng đến mô hình ngân hàng không giấy tờ, không giới hạn không gian - thời gian phục vụ khách hàng. VietinBank tập trung mở rộng mạng lưới quan hệ quốc tế, tăng tính hiện diện thông qua 02 chi nhánh tại Đức; 01 ngân hàng con tại Lào; 01 văn phòng đại diện tại Myanmar; thành lập 05 văn phòng hợp tác để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các thị trường Trung quốc, Đài Loan, Singapore.

Thứ tư, gắn kết cộng đồng, tiên phong thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội

Xuyên suốt chặng đường phát triển, VietinBank luôn thực thi triết lý lấy trách nhiệm xã hội làm một phần sứ mệnh của ngân hàng. Trong nhiệm kỳ 2020-2025 đầy biến động, truyền thống tương thân tương ái ấy càng được VietinBank phát huy mạnh mẽ. Trong cao điểm đại dịch COVID-19, bên cạnh các giải pháp tài chính hỗ trợ khách hàng, VietinBank đã tích cực đóng góp cho các quỹ phòng chống dịch, chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch với 164 tỷ đồng để đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương trong công tác phòng, chống đại dịch.

Đảng ủy VietinBank nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: Vietnam+)

Dấu ấn VietinBank in đậm qua các chương trình an sinh xã hội trên khắp mọi miền Tổ quốc qua những cây cầu, con đường, ngôi trường, bệnh viện mang tên “nghĩa tình”: Tài trợ xây dựng và trao tặng hơn 7.000 căn nhà cho hộ nghèo; xây dựng hàng trăm công trình cầu, đường giao thông nông thôn; xây dựng 55 công trình trường học, tặng hàng ngàn suất học bổng và các trang thiết bị giáo dục cho học sinh nghèo vượt khó; xây dựng 44 trạm y tế; nâng cấp và xây dựng 02 bệnh viện; tặng 32 xe ôtô cứu thương, xe 7 chỗ, xe 16 chỗ, xe hiến máu nhân đạo; tặng trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương; tặng trên 10.000 sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn; đồng hành tổ chức các chương trình hướng về chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trên khắp cả nước…

Sẵn sàng vươn mình cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn để vươn mình ra thế giới trong bối cảnh quốc tế có những thay đổi mạnh mẽ. Đối với Đảng bộ VietinBank, đây là thời điểm quan trọng để tiếp tục phát huy sức mạnh nội sinh, xây dựng một chiến lược phát triển dài hạn nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành Tài chính - Ngân hàng.

Thông qua thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ VietinBank lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - thời điểm được xác định bắt đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank sẵn sàng cho một giai đoạn mới đầy tự hào; quyết tâm cùng đất nước bứt phá và cất cánh trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ VietinBank tiếp tục tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trọng tâm, chiến lược trong cả nhiệm kỳ là triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm huy động, sử dụng tối ưu các nguồn lực để đổi mới mạnh mẽ cách thức vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động; tạo đột phá phát triển trên nền tảng triển khai các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là 4 Nghị quyết trụ cột về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân một cách nhanh chóng, bài bản, thực chất; phát huy sức mạnh nội sinh, kết hợp với sức mạnh thời đại để tạo sự phát triển ở một tầm cao mới, trình độ mới, chất lượng mới.

Đảng bộ VietinBank với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và hành động quyết liệt sẽ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2025 - 2030; hiện thực hóa các mục tiêu phát triển để VietinBank giữ vững vai trò ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam./.

VietinBank dẫn dắt chuyển đổi số bằng dữ liệu, đo lường và tăng trưởng thực tế Dù chỉ mới triển khai một năm, CDxP đã nhanh chóng trở thành công cụ giúp VietinBank tăng độ chính xác trong ra quyết định, tối ưu chi phí và thúc đẩy tăng trưởng.