Năm 2025, với chủ đề “Đầu tư cho trẻ em gái vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước,” Ngày Quốc tế Trẻ em gái là lời nhắc nhở mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội hãy cùng chung tay hành động để đảm bảo mọi trẻ em gái đều được tôn trọng, yêu thương, được học hành, được chăm sóc sức khỏe và có cơ hội phát triển bình đẳng như các bạn nam./.
UNICEF báo động tỷ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ và trẻ em gái
Trong báo cáo được công bố trước thềm Ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12), UNICEF cho biết có 96.000 trẻ em gái và 41.000 trẻ em trai trong độ tuổi 15-19 bị nhiễm HIV mới trong năm 2023.