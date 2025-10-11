Ngày 11/10 hằng năm được LHQ chọn là Ngày Quốc tế Trẻ em gái nhằm tôn vinh giá trị, vai trò của trẻ em gái và kêu gọi cộng đồng tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập, phát triển toàn diện.

Năm 2025, với chủ đề “Đầu tư cho trẻ em gái vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước,” Ngày Quốc tế Trẻ em gái là lời nhắc nhở mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội hãy cùng chung tay hành động để đảm bảo mọi trẻ em gái đều được tôn trọng, yêu thương, được học hành, được chăm sóc sức khỏe và có cơ hội phát triển bình đẳng như các bạn nam./.