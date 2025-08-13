Đề án chuyển đổi sang xe máy điện với tài xế công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/8, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố về các đề xuất đóng góp ý kiến và đồng hành của thành viên hệ sinh thái xe điện đối với chương trình chuyển đổi xanh. Cơ quan này đề xuất triển khai khảo sát, lấy ý kiến tài xế để có cơ sở trình Đề án chuyển đổi xe hai bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng vào tháng 9 tới.

Theo đó, Viện Nghiên cứu Phát triển trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cơ quan này chủ trì, phối hợp các đơn vị bổ sung các kết quả từ các hội thảo vào Đề án; triển khai khảo sát nhanh, lấy ý kiến tài xế về các khó khăn, thách thức khi tham gia lộ trình chuyển sang xe điện để có cơ sở trình Đề án "Chuyển đổi xe hai bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh."

"Trong quá trình thực hiện cần lưu ý làm rõ cơ sở pháp lý, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện đối với từng chính sách cụ thể, hoàn chỉnh báo cáo, tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố trong tháng 9/2025", Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị.

Để các chính sách chương trình Chuyển đổi xanh được triển khai đồng bộ và hiệu quả, Viện Nghiên cứu Phát triển trình Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị thúc đẩy nhanh việc thực hiện các đề án đã được thông qua theo lộ trình.

Cụ thể, Đề án kiểm soát khí thải giai đoạn 1, nội dung chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh toàn thành phố.

Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Viện Nghiên cứu Phát triển chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng lộ trình và hoàn thiện phương án phủ xanh 100% giao thông khu vực phát thải thấp Cần Giờ và đặc khu Côn Đảo gắn với chiến lược phát triển hai địa bàn này.

Về góp ý của các chuyên gia và thành viên trong hệ sinh thái, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhìn chung các ý kiến bày tỏ sự ủng hộ về mục tiêu, tính cấp thiết của các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi xanh, kiểm soát khí thải trong lĩnh vực giao thông của thành phố.

Các bên khẳng định tính đúng đắn và ủng hộ về chủ trương chuyển đổi xanh giao thông, một xu hướng tất yếu; hoan nghênh tinh thần cầu thị của chính quyền Thành phố khi lấy ý kiến các thành viên trong hệ sinh thái xe điện.

Các bên cũng ủng hộ phương án tiếp cận có lộ trình, trọng tâm, trọng điểm; thứ tự ưu tiên theo nhóm phương tiện như xe buýt công cộng, tài xế công nghệ giao hàng, ôtô dịch vụ; theo địa lý các khu vực thí điểm vùng phát thải thấp như đặc khu Côn Đảo, Cần Giờ; đồng thời, cân nhắc ưu tiên chính sách hỗ trợ các đối tượng yếu thế, chính sách phát triển hạ tầng đồng bộ đáp ứng theo nhu cầu chuyển đổi.

Các thành viên trong hệ sinh thái như: doanh nghiệp sản xuất, nhà đầu tư, doanh nghiệp nền tảng và các bên tài chính cam kết ủng hộ và đồng hành cùng thành phố trong hoạt động chuyển đổi xanh.

Dù vậy, các doanh nghiệp và chuyên gia cũng chỉ ra một số rào cản, thách thức cần được xem xét, giải quyết nhằm đảm bảo tính khả thi và bền vững.

Trong đó, chi phí đầu tư mua xe được xem là rào cản lớn nhất đối với tài xế, bởi chi phí để sở hữu một phương tiện xe điện còn tương đối cao, trong khi khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay của tài xế rất hạn chế.

Nhiều ý kiến lo ngại về hạ tầng trạm sạc chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, các trạm sạc hiện tại chủ yếu tập trung khu vực trung tâm; quãng đường di chuyển của nhiều mẫu xe điện (100-120km mỗi lần sạc) được cho là chưa phù hợp với tần suất hoạt động liên tục (8-12 tiếng/ngày) và quãng đường di chuyển trung bình (100-150km) của tài xế.

Ngoài ra, một số lo ngại về nguồn cung cấp điện cho xe, nguy cơ "xe điện hóa nhưng điện không sạch"; vấn đề pin hỏng, pin hết hạn sử dụng đang đặt ra một thách thức lớn về ô nhiễm thứ cấp…

Trong dự thảo Đề án "Chuyển đổi xe hai bánh từ xăng sang điện cho tài xế công nghệ và giao hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh," các đơn vị đề ra mục tiêu chuyển đổi khoảng 400.000 tài xế công nghệ đang sử dụng xe máy xăng sang sử dụng xe điện vào cuối năm 2029.

Đề án đưa ra các giai đoạn với mục tiêu định lượng và gắn với lộ trình thời gian cụ thể, nhằm tạo cơ sở để đo lường, đánh giá tiến độ và hiệu quả trong giai đoạn triển khai.

Theo đó, lộ trình dự kiến cuối năm 2026 chuyển đổi đạt 30%, tương đương khoảng 120.000 xe; cuối 2027 đạt 80%, tương đương khoảng 320.000 xe và cuối năm 2029 đạt 100%, tương đương khoảng 400.000 xe.

Để thực hiện mục tiêu chuyển đổi 400.000 tài xế xe công nghệ sang sử dụng xe điện, Đề án đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các nhóm chính sách ưu tiên như: hỗ trợ tài chính cho tài xế công nghệ; chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất xe điện và phát triển hạ tầng năng lượng; ưu đãi khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng trạm sạc và trạm đổi pin./.

