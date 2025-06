Đề thi tuyển sinh lớp 10 công lập TP Hồ Chí Minh phù hợp với chương trình mới

Chiều 7/6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2025-2026 đã hoàn thành.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 6-7/6 với 3 môn bắt buộc là Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (90 phút) và Toán (120 phút).

Thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp thi thêm môn tương ứng, với thời gian làm bài 150 phút.

Kỳ thi được tổ chức với 142 điểm thi (132 điểm thường và 10 điểm chuyên); huy động 9.548 giáo viên coi thi và 1.846 nhân viên hỗ trợ; cơ sở vật chất tại các điểm thi, quy trình bảo mật, an ninh được thực hiện tương tự như kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Năm nay, việc tăng tỷ lệ chỉ tiêu vào lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng phần nào giảm áp lực cho các thí sinh dự thi.

Tham dự kỳ thi năm có hơn 76.100 thí sinh (trong số đó, hơn 5.550 em thi chuyên, 1.169 em thi tích hợp), tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập tại Thành phố là 70.070 học sinh.

Như vậy, kỳ thi năm nay có khoảng 6.000 thí sinh không trúng tuyển, số này giảm mạnh so với số khoảng 20.000 em trượt trong kỳ thi những năm gần đây.

Dù vậy, việc cạnh tranh để vào được trường chuyên, trường tốp đầu vẫn khá căng thẳng.

Với tính chất thi tuyển, kỳ thi lớp 10 công lập Thành phố Hồ Chí Minh năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm của xã hội, các bậc phụ huynh, đặc biệt là trong bối cảnh năm đầu tiên thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mục tiêu Chương trình mới hướng đến đánh giá năng lực, khả năng vận dụng kiến thức đã học của học sinh để giải quyết các vấn đề, tình huống thực tế trong cuộc sống, vì thế, đề thi năm nay có sự thay đổi cả về cấu trúc và yêu cầu theo hướng tăng tính thực tế.

Ở môn Ngữ văn, cả giáo viên và học sinh đều đánh giá đề có độ mở cao, chủ đề gần gũi, cấu trúc đề bám sát đề minh họa mà Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố từ trước.

Đề không quá khó, nhưng đòi hỏi học sinh nắm chắc kiến thức, kỹ năng làm bài và có sự hiểu biết về đời sống xã hội.

Thí sinh tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (thành phố Thủ Đức) hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Thầy Võ Kim Bảo, Giáo viên môn Ngữ văn Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (Quận 1), cho biết cấu trúc đề thi bám sát đề minh họa, được giáo viên rèn luyện nhiều nên chắc chắn học sinh không bị bỡ ngỡ với các dạng câu hỏi trong đề.

Cấu trúc và nội dung đề thi đảm bảo yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, vừa sức với học sinh, dù học bộ sách nào cũng đều có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của đề.

Đề có độ bao phủ rộng về nội dung nhằm kiểm tra toàn diện kiến thức mà học sinh đã được học ở chương trình. Chú trọng việc phát triển phẩm chất và năng lực người học nên các câu hỏi trong đề không yêu cầu học sinh học thuộc lòng mà đòi hỏi kỹ năng, năng lực thực chất trong việc giải quyết vấn đề mà đề bài đưa ra.

Đề có tính phân hóa cao, thể hiện rõ ở câu 1d (hiểu biết về đời sống xã hội), câu 2 phần 1 (trải nghiệm văn học, năng lực ngôn ngữ và sáng tạo), câu 2 phần 2 (hiểu biết về đời sống xã hội).

Theo thầy Bảo, điểm đặc biệt của đề thi môn Ngữ văn ở Thành phố Hồ Chí Minh là đề luôn được xây dựng theo mạch chủ đề. Nhờ vậy mà học sinh có thể có được tư duy logic và chủ động hơn trong quá trình làm bài.

Chủ đề của đề thi năm nay về Hành trình trưởng thành, rất gần gũi và phù hợp với lứa tuổi của học sinh.

Với độ mở cao của đề, học sinh sẽ không cảm thấy áp lực mà có nhiều ý tưởng hay, độc đáo, sáng tạo trong quá trình làm bài.

Với đề thi này hứa hẹn sẽ có những bài viết phá cách, sáng tạo, nội dung hấp dẫn và ấn tượng.

Dù vậy, đề này cũng không phải dễ để đạt được điểm cao bởi có sự phân hóa rất rõ nét.

Thí sinh tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (thành phố Thủ Đức). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Về đề thi môn Toán, trong tổng số 7 câu, có 4 câu lồng ghép tình huống thực tế; nội dung xác suất thống kê lần đầu xuất hiện trong đề nhưng không khó mà yêu cầu học sinh đọc kỹ đề.

Nhiều giáo viên và thí sinh nhận định đề Toán năm nay giảm tải so với năm trước, cấu trúc đề tương tự đề minh họa mà Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã công bố, phù hợp với yêu cầu của chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Thí sinh đã có thời gian ôn luyện nên không bỡ ngỡ với dạng đề này năm nay. Dạng đề toán thực tế cũng đã được Thành phố Hồ Chí Minh ra từ nhiều năm nay nên học sinh cũng đã được làm quen.

Theo cô Nguyễn Tiến Thùy, giáo viên Toán Trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh), đề có những câu nhẹ nhàng, học sinh trung bình khá có thể lấy điểm trọn vẹn nếu làm bài cẩn thận, như từ câu 1 đến 4.

Hai câu cuối về hình học là phần khó mang tính phân loại học sinh, cụ thể là câu 6b, câu 7 b, c.

Đề tiếng Anh gồm 40 câu. Đề thi môn này cũng được thí sinh và giáo viên đánh giá không quá khó, không đánh đố thí sinh, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trong 2 ngày thi, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ đảm bảo vấn đề về an ninh, an toàn; y tế, an toàn thực phẩm; hạ tầng kỹ thuật, điện lực; giao thông và thông tin liên lạc cho kỳ thi, nhằm đảm bảo kỳ thi tuyển sinh diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế./.

