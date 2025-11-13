Doanh nghiệp số góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIV

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, nhiều doanh nghiệp công nghệ đã chia sẻ kỳ vọng và đề xuất nhằm hoàn thiện khung chính sách về chuyển đổi số, dữ liệu số và hạ tầng số quốc gia.

Những ý kiến xuất phát từ thực tiễn đang góp thêm tiếng nói quan trọng vào Dự thảo Văn kiện, nơi xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển đất nước giai đoạn mới.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng số-dữ liệu số đồng bộ, an toàn, hiện đại. Đây là nền tảng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới dựa trên khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo./.