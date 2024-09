Doanh nghiệp viễn thông đề xuất lùi thời hạn tắt sóng 2G tại Việt Nam

Căn cứ vào các đề xuất của doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông đang thẩm định, xem xét kéo dài thời hạn thực hiện việc ngừng cung cấp dịch vụ cho thuê bao 2G Only.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các doanh nghiệp viễn thông vừa có đề xuất lên cơ quan chức năng xem xét việc lùi thời hạn tắt sóng 2G khi chỉ còn 3 ngày nữa (16/9) sẽ đến thời hạn tắt sóng 2G tại Việt Nam.

Theo phản ánh của doanh nghiệp di động, mặc dù cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp triển khai các chính dịch truyền thông rộng khắp trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các doanh nghiệp truyền thông trực tiếp đến khách hàng, nhưng đến nay vẫn còn một bộ phận người sử dụng còn tâm lý chưa vội chuyển đổi thiết bị đầu cuối, gây khó khăn cho các nhà mạng trong việc tổ chức hỗ trợ chuyển đổi để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng.

Theo thống kê của Cục Viễn thông, đến ngày 8/9/2024, số thuê bao của các nhà mạng còn khoảng 3,4 triệu thuê bao 2G Only. So với tháng 7/2024, trong vòng hơn 1 tháng, số thuê bao 2G Only giảm hơn 5,3 triệu thuê bao.

Theo đại diện Cục Viễn thông, các thuê bao này cần tiếp tăng cường truyền thông trực tiếp để thực hiện chuyển đổi sang máy điện thoại 4G để đảm bảo tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày 16/9/2024.

Thêm vào đó, trong thời gian vừa qua, bão Yagi đã đổ bộ vào Việt Nam, trực tiếp ảnh hưởng đến nhiều tỉnh phía Bắc. Bão Yagi đã và đang gây những hậu quả và thiệt hại nặng nề chưa từng có cho toàn bộ người dân, làm hư hại nghiêm trọng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đó có công trình viễn thông tại nhiều địa phương miền Bắc.

Tắt sóng hoàn toàn 2G tại Việt Nam mang lại lợi ích gì? Công nghệ 2G đã 30 năm tuổi và 3G gần 20 năm tuổi hiện là những công nghệ lỗi thời và mạng cần được hiện đại hóa. Công nghệ 4G, 5G và sắp tới là 6G là sự phát triển tiếp theo của mạng di động.

Tình trạng sạt lở, ngập lụt sau bão vẫn tiếp tục đang hoành hành, không những làm đảo lộn, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân mà còn gây khó khăn cho việc di chuyển, giao thông.

Trong thời gian này doanh nghiệp di động cũng dành nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục hệ thống viễn thông để đảm bảo thông tin liên lạc của người dân.

Ngoài ra, trong số thuê bao 2G Only chưa kịp chuyển đổi bao gồm những đối tượng yếu thế, các thuê bao thuộc hộ gia đình khó khăn, các thuê bao tại địa bàn khó tiếp cận như vùng sâu, vùng xa, miền núi và một tỷ lệ tương đối lớn thuê bao 2G Only nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của bão, lụt, gây khó khăn cho việc liên lạc, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để thực hiện chuyển đổi.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 10/9/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã họp với các doanh nghiệp viễn thông để nắm bắt các khó khăn của doanh nghiệp trong việc triển khai hỗ trợ chuyển đổi thuê bao 2G Only.

Căn cứ vào các đề xuất của doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông đang thẩm định, xem xét kéo dài thời hạn thực hiện việc ngừng cung cấp dịch vụ cho thuê bao 2G Only theo lộ trình dừng công nghệ tại Thông tư số 03, Thông tư số 04 về quy hoạch các băng tần để doanh nghiệp có thêm thời gian vừa dành nguồn lực để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và tình hình lũ lụt sau bão, vừa hỗ trợ chuyển đổi máy điện thoại 4G cho các thuê bao 2G Only, đặc biệt là thuê bao ở vùng sâu, vùng xa và các tỉnh, thành phố ảnh hưởng bởi bão, lụt, nhằm đảm bảo thông tin liên lạc của người sử dụng.

Tại họp báo thường kỳ tháng 9/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông không cho biết cụ thể các đề xuất của doanh nghiệp viễn thông nhưng theo kiến nghị dựa trên tình hình thực tế, Cục Viễn thông với Cục Tần số Vô tuyến điện đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông dừng một phần quy định Thông tư số 03 và Thông tư số 04 để nhà mạng có thêm khoảng thời gian nữa, để nhà mạng có thể hỗ trợ 100% đầu cuối điện thoại 4G có phím bấm, để quyền lợi người dùng được đảm bảo, chất lượng được duy trì.

Trước đó, theo lộ trình được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, hệ thống công nghệ di động 2G sẽ ngừng phục vụ các thuê bao dùng máy điện thoại chỉ sử dụng công nghệ 2G - 2G Only từ ngày 16/9/2024./.