Dòng chữ cổ trên mộ đá hé lộ nghi thức mai táng của người Iran cổ đại

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện một dòng chữ khắc có tính chất tang lễ, gắn liền với một hốc đựng hài cốt (ossuary) có niên đại từ cuối thời kỳ Sasanian, tại khu di tích khảo cổ Naqsh-e Rostam ở thành phố Marvdasht, miền Nam Iran.

Dòng chữ này được khắc ngang trên vách đá cạnh một hốc đá chứa hài cốt và sử dụng chữ viết Pahlavi - hệ thống chữ viết phổ biến trong thời kỳ Sasanian.

Văn bản thuộc dạng văn khắc tang lễ, thường được sử dụng để tưởng niệm người đã khuất.

Ông Abolhassan Atabaki, một nhà sử học, cho biết dòng chữ gồm 7 dòng, nhưng phần lớn đã bị hư hại nghiêm trọng theo thời gian, khiến việc đọc trở nên khó khăn.

“Nội dung văn bản đề cập đến tên của một cá nhân đã qua đời, người từng ra lệnh xây dựng hốc đựng hài cốt này,” ông Atabaki nói với hãng tin Jamaran, đồng thời cho biết các nghiên cứu sơ bộ cho thấy văn bản có niên đại vào cuối thời Sasanian.

Bia khắc trên hộp đựng hài cốt Sasanian 1.500 năm tuổi được phát hiện tại Naqsh-e Rostam, Iran. (Nguồn: Archaeologist)

Chuyên gia lịch sử Sasanian, bà Najmeh Ebrahimi, nhận định việc sử dụng hốc đá chứa hài cốt là hình thức mai táng phổ biến thời đó.

Theo truyền thống này, thi thể được đặt trên đỉnh núi để chim và thú ăn xác làm sạch phần thịt, sau đó phần xương được tẩy trắng dưới ánh Mặt trời và cuối cùng được đặt trong các hốc đá được đục sẵn vào vách núi.

Bà Ebrahimi giải thích: “Phương pháp này nhằm giữ gìn sự linh thiêng của các yếu tố tự nhiên như đất, vốn được người theo đạo Zoroastrian xem là thiêng liêng.”

Theo bà Ebrahimi, phần lớn các hốc đựng hài cốt được tìm thấy tại khu vực trung tâm Marvdasht, xung quanh thành cổ Estakhr và vùng Naqsh-e Rostam - bao gồm cả các địa điểm như Hajjiabad và Garmabad, nơi đã ghi nhận hơn 100 hốc đá như vậy.

Naqsh-e Rostam, nghĩa là “Hình vẽ của Rostam,” là một khu nghĩa địa nằm trên vách đá thuộc tỉnh Fars, nổi tiếng với các ngôi mộ đá của bốn vị vua Achaemenid, trong đó có Darius I.

Nơi đây còn lưu giữ nhiều bức phù điêu từ các thời kỳ Elamite, Achaemenid và Sasanian. Khu di tích từ lâu đã được coi là trung tâm tôn giáo và văn hóa, với những văn khắc, phù điêu và kiến trúc như Ka’ba-ye Zartosht phản ánh vai trò quan trọng của nó trong lịch sử Iran trước và sau Hồi giáo.

Các nhà khảo cổ cho rằng phát hiện lần này có thể mang lại những hiểu biết mới về nghi thức mai táng của người Zoroastrian thời kỳ cuối Sasanian, cũng như quan niệm của họ về sự thanh tẩy và thế giới bên kia./.

