Đóng cửa Sân bay Đồng Hới từ 15h chiều nay để ứng phó cơn bão số 4

Cảng Hàng không Đồng Hới sẽ tạm ngừng khai thác từ 15h đến 22h ngày hôm nay do ảnh hưởng của cơn bão số 4. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phát văn bản gửi các đơn vị có liên quan trong ngành hàng không triển khai các phương án phòng chống, ứng phó cơn bão số 4.

Theo thông tin dự báo khí tượng, ngày 19/9/2024 áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 4, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại các cảng hàng không, sân bay khu vực miền Bắc và miền Trung. Cơn bão số 4 dự kiến là cơn bão có đường đi rất phức tạp.

Vì vậy để bảo đảm an toàn khai thác trong thời gian bão số 4 đổ bộ vào đất liền, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão số 4 với tinh thần phòng, chống từ trước, từ xa, đảm bảo sẵn sàng bốn tại chỗ.

Cục Hàng không cũng quyết định tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại Cảng Hàng không Đồng Hới từ 15h đến 22h ngày 19/9/2024 (giờ địa phương).

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cục Hàng không yêu cầu ACV chỉ đạo các cảng hàng không nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão số 4 (Cảng Hàng không Đồng Hới, Chu Lai, Vinh; Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Phú Bài) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc… để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay; bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo cơ quan khí tượng hàng không tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin khí tượng để báo cáo cục, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hàng không xem xét quyết định việc khai thác tại các cảng hàng không.

VATM cung cấp thông tin kịp thời cho các cảng hàng không, các hãng hàng không và cơ quan, đơn vị liên quan; thông báo tin tức hàng không phù hợp theo quy định hiện hành đối với việc tạm ngừng tiếp thu tàu bay tại Cảng Hàng không Đồng Hới; chỉ đạo các đơn vị điều hành bay bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay chủ động điều chỉnh kế hoạch bay theo kế hoạch tạm ngừng khai thác tại Cảng Hàng không Đồng Hới; thông báo đến hành khách về kế hoạch điều chỉnh lịch bay đi/đến tại sân bay này; chỉ đạo các tổ bay bổ sung thêm nhiên liệu dự trữ đối với các chuyến bay đến các cảng hàng không nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão để phòng trường hợp phải bay chờ, chuyển hướng đến sân bay dự bị; cập nhật thường xuyên các chỉ đạo của Cục HKVN, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng không để điều chỉnh kế hoạch bay cho phù hợp.

Các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung chỉ đạo đại diện cảng vụ hàng không tại các cảng hàng không, sân bay tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bão số 4 của các cơ quan đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay, đảm bảo công tác phòng, chống bão số 4 của các đơn vị được thực hiện theo đúng phương châm bốn tại chỗ./.