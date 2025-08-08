Môi trường

Dư chấn tiếp diễn ở quần đảo phía Nam Kamchatka của Nga

Một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra gần thị trấn Severo-Kurilsk trên quần đảo phía Nam bán đảo Kamchatka của Nga. Trận động đất này được ghi nhận 3 giờ sau rung chấn có độ lớn 4,8.

Nguyễn Hằng
Một nhà trẻ bị hư hại sau trận động đất ở Petropavlovsk-Kamchatka, Nga, ngày 30/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một nhà trẻ bị hư hại sau trận động đất ở Petropavlovsk-Kamchatka, Nga, ngày 30/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/8 đã xảy ra trận động đất có độ lớn 5,2 gần thị trấn Severo-Kurilsk trên quần đảo phía Nam bán đảo Kamchatka (Nga).

Trận động đất này được ghi nhận 3 giờ sau rung chấn có độ lớn 4,8.

Theo Giám đốc Trạm địa chấn Yuzhno-Sakhalinsk, bà Elena Semenova, trận động đất có độ lớn 5,2 xảy ra ở Thái Bình Dương vào lúc 15h43 giờ địa phương (tức 11h43 giờ Việt Nam), với chấn tiêu có độ sâu 53km và nằm cách thị trấn Severo-Kurilsk hơn 120km về phía Đông.

Trận động đất cũng kéo theo dư chấn có độ lớn khoảng 3,0 tại khu vực này. Hiện không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Cuối tháng Bảy vừa qua, trận động đất có độ lớn 8,8 đã xảy ra tại Kamchatka. Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất kể từ năm 1952 tại bán đảo này.

Nhà chức trách đã ban bố cảnh báo sóng thần tại Kamchatka và tình trạng khẩn cấp tại thị trấn Severo-Kurilsk.

Động đất đã gây ra 4 đợt sóng thần, làm thiệt hại một phần cơ sở hạ tầng cảng biển và một số cơ sở khác.

Các dịch vụ vận tải biển, trực thăng và cảng địa phương ở Severo-Kurilsk đã hoạt động trở lại sau động đất./.

