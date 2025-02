Dự trữ nhiên liệu của Mỹ bất ngờ tăng, dầu xuống mức thấp nhất trong hai tháng

Hiện giá lúa tại tỉnh Long An đang có chiều hướng giảm thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, khiến lợi nhuận trong vụ Đông Xuân 2024-2025 của nông dân bị giảm khoảng 7-10 triệu đồng/ha so với năm ngoái.