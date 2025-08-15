Gần 1.000 tư liệu tại triển lãm ‘Mùa Thu độc lập và khát vọng phồn vinh’

Triển lãm “Mùa Thu độc lập và khát vọng phồn vinh” giới thiệu gần 1.000 tư liệu, hình ảnh tái hiện 80 năm lịch sử, thành tựu Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển.

Triển lãm “Mùa Thu độc lập và khát vọng phồn vinh” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam trưng bày gần 1.000 tư liệu, hình ảnh quý, tái hiện chặng đường 80 năm từ Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9/1945 đến nay.

Nội dung chia 4 chủ đề: thắng lợi lịch sử Cách mạng Tháng Tám; khí thế hào hùng ngày Quốc khánh; giá trị, ý nghĩa thời đại; và thành tựu 80 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hiện vật, hình ảnh, tư liệu được sắp xếp như hành trình ngược dòng thời gian, giúp công chúng, đặc biệt thế hệ trẻ, cảm nhận không khí lịch sử, niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước. Triển lãm diễn ra từ 15/8 đến 15/9/2025 tại số 31 Tràng Thi, Hà Nội./.