Giá dầu châu Á giữ ổn định trong phiên giao dịch 19/11 sau phiên giảm trước đó, khi kỳ vọng thị trường dư cung lấn át những lo ngại kéo dài về nguồn cung Trung Đông trước các vụ tấn công tàu biển tại eo biển Hormuz.

Chiều 19/11, giá dầu Brent Biển Bắc kỳ hạn tăng 5 xu (0,05%) lên 92 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giao tháng 12/2026 giảm 26 xu (0,31%) xuống 83 USD/thùng trước khi đáo hạn vào ngày 20/11. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 22 xu xuống 82,09 USD/thùng.

Phiên trước đó, dầu Brent đã giảm 1,3% và WTI giảm 3,2% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 26/8, do hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz cơ bản trở lại mức trước chiến sự.

Áp lực giảm giá còn đến từ số liệu dự trữ Mỹ và triển vọng lãi suất. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 18/11 cho biết dự trữ dầu thô nước này trong tuần kết thúc ngày 13/11 tăng 3,4 triệu thùng lên 417,8 triệu thùng, vượt xa mức dự báo tăng 58.000 thùng của giới phân tích.

Cùng ngày, biên bản cuộc họp tháng 10/2026 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) củng cố kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 12 để kiềm chế lạm phát, yếu tố có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế, giảm tốc tăng trưởng nhu cầu dầu và đẩy giá đồng USD lên cao.

Công ty môi giới PVM nhận định đồng USD mạnh lên đang cản trở đà phục hồi của thị trường dầu.

Bà Priyanka Sachdeva, Giám đốc phân tích thị trường tại Phillip Nova, nhận xét giá dầu đang giằng co giữa các yếu tố cơ bản tiêu cực và rủi ro địa chính trị, trong đó những gián đoạn nguồn cung chưa được giải quyết sẽ giữ phần bù rủi ro duy trì lâu hơn.

Thị trường hiện chờ hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga để tìm manh mối về triển vọng đàm phán chấm dứt cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cũng như xung đột tại Ukraine./.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trước lo ngại dư cung toàn cầu Giá dầu Brent và WTI tiếp tục đi xuống trong phiên 18/11, khi tồn kho năng lượng Mỹ tăng mạnh và xuất khẩu từ Trung Đông gia tăng, làm dấy lên lo ngại nguồn cung toàn cầu vượt nhu cầu.