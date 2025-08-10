Giá gạo Ấn Độ chạm mức thấp nhất trong 3 năm

Giá gạo của Ấn Độ trong tuần này đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm, do đồng rupee suy yếu và nguồn cung dồi dào, trong khi giá gạo của Việt Nam cũng giảm sau khi Philippines tạm dừng nhập khẩu để bảo vệ nông dân trong nước.

Loại gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 369-374 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022, giảm so với mức 375-380 USD/tấn của tuần trước. Loại gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 360-368 USD/tấn.

Ông B.V. Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo (REA), cho biết đồng rupee suy yếu đang cho phép các nhà giao dịch giảm giá xuất khẩu và duy trì khả năng cạnh tranh. Đồng rupee của Ấn Độ trong tuần này đã giao dịch gần mức thấp kỷ lục.

Ông Rao nói thêm rằng nhu cầu của Mỹ đối với gạo Ấn Độ có thể sẽ giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ.

Mức thuế nhập khẩu mới, có hiệu lực từ ngày 28/8/2025, sẽ nâng thuế suất lên 50% đối với hàng hoá nhập khẩu từ Ấn Độ – một trong những mức thuế quan cao nhất được Mỹ áp dụng.

Trong khi đó, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, loại gạo 5% tấm của nước này được chào bán với giá 391 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 395-400 USD/tấn của tuần trước.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết động thái tạm dừng nhập khẩu gạo của Philippines không phải là tin tốt cho các nhà xuất khẩu, vì đây là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giữ ổn định ở mức 370 USD/tấn, so với biên độ 370-375 USD/tấn của tuần trước.

Một thương nhân tại Bangkok cho biết người mua đang trì hoãn đưa ra quyết định do thông báo của Ấn Độ về việc sẽ xả kho tới 7 triệu tấn gạo, trong khi động thái của Philippines cũng đang gây thêm áp lực cho thị trường.

Trong khi đó, dự trữ gạo của Bangladesh vẫn ổn định, và chính phủ nước này đã vượt mục tiêu thu mua lúa gạo vụ Hè.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá lúa mỳ, ngô và đậu tương kỳ hạn trên sàn Chicago giảm sau một phiên giao dịch đầy biến động ngày 8/8, trong bối cảnh giới giao dịch đang cân nhắc giữa một bên là sự phục hồi nhu cầu nhờ giá thấp và bên kia là những dự báo về nguồn cung dồi dào.

Giá lúa mỳ trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đã giảm 3,75 xu Mỹ, xuống còn 5,1450 USD/bushel.

Giá ngô giảm 1,5 xu Mỹ, chốt phiên ở mức 4,055 USD/bushel. Và giá đậu tương kết thúc phiên với mức giảm 6,25 xu Mỹ, xuống 9,8750 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg)

Số lượng xuất khẩu hàng tuần của Mỹ, do Bộ Nông nghiệp nước này công bố, cao hơn dự kiến cho thấy mức giá thấp đang kích thích nhu cầu.

Bên cạnh đó, một loạt thương vụ bán ngô trong những ngày gần đây cho Mexico, Guatemala và các khách hàng khác cũng đã góp phần hỗ trợ giá.

Giá lúa mỳ và ngô phục hồi một phần còn do hoạt động mua vào của các nhà giao dịch, trước khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo quan trọng.

Thị trường ngũ cốc hiện đang chuyển sự chú ý sang báo cáo dự báo cung-cầu hàng tháng của USDA, dự kiến công bố vào ngày 12/8.



Mỹ được dự báo sẽ có một vụ thu hoạch ngô bội thu vào cuối năm nay. Các nhà phân tích được Reuters khảo sát cho rằng Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ nâng dự báo sản lượng trong báo cáo hàng tháng vào ngày 12/8.

Các dự đoán về nguồn cung dồi dào đã gây áp lực nặng nề lên giá cả, trong bối cảnh điều kiện sinh trưởng của ngô và đậu tương tại Mỹ đang rất lý tưởng.

Thị trường càphê thế giới

Trên thị trường thế giới, giá càphê robusta tại London và arabica tại New York đồng loạt tăng mạnh trong phiên 8/8.

Giá càphê robusta kỳ hạn giao tháng 9/2025 tăng 143 USD/tấn, lên 3.561 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 11/2025 tăng 133 USD/tấn, đạt 3.510 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn đều tăng từ 117-124 USD/tấn.



Tại sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 9/2025 tăng 11,55 xu Mỹ/pound, lên 309,35 xu Mỹ/pound, kỳ hạn giao tháng 12/2025 tăng 11,30 xu Mỹ/pound, đạt 302,45 xu Mỹ/pound, và các kỳ hạn còn lại tăng từ 8,65 – 9,95 xu Mỹ/pound. (1 pound=0,4535 kg)



Dấu hiệu nguồn cung càphê thắt chặt đang hỗ trợ giá sau khi Bộ Thương mại Brazil cho biết xuất khẩu càphê chưa rang của Brazil trong tháng 7/2025 đã giảm 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 161.000 tấn.



Đồng real Brazil tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng cũng góp phần hỗ trợ giá, do đồng nội tệ mạnh khiến các nhà xuất khẩu Brazil hạn chế bán ra.

Đà tăng giá mạnh cũng được ghi nhận tại thị trường càphê của Việt Nam.

Ngày 9/8, giá càphê trong nước dao động quanh mức 103.500-104.000 đồng/kg.

Giá càphê nhân xô trung bình toàn quốc đạt 103.800 đồng/kg, tăng 2.200 đồng/kg./.

