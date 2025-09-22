Giá vàng ngày 22/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Theo ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại RJO Futures, giá vàng thế giới vẫn đang duy trì sức mạnh và chỉ tạm dừng đà tăng sau quyết định của Fed.

Ông cho rằng xu hướng tăng giá của vàng vẫn còn nguyên vẹn và kim loại quý này chắc chắn sẽ còn xác lập các mức cao mới.

Ông dự đoán giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce trước cuối năm nay.

Đồng quan điểm, ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cao cấp tại công ty kinh doanh kim loại quý Zaner Metals, cho rằng xu hướng tăng giá dài hạn của vàng vẫn còn và sự sụt giảm so với mức cao kỷ lục chỉ mang tính điều chỉnh.

Ông nói thêm rằng mỗi khi vàng đạt một mức cao mới, điều đó càng củng cố thêm cho mức giá mục tiêu 4.000 USD/ounce.

Các nhà phân tích cho rằng đà tăng kỷ lục của vàng trong năm nay được củng cố bởi hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư khỏi đồng USD, nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại, cùng với sự suy yếu chung của đồng USD.

Tại Việt Nam, sáng 22/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 131-133 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 22/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: