Giá vàng ngày 28/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Trong tuần qua, giá vàng thế giới đã liên tiếp lập đỉnh. Giá kim loại quý này tăng 1,7% lên mức cao kỷ lục mới là 3.747,08 USD/ounce trong phiên 22/9, nhờ kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị.

Nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong cho rằng, với số liệu về chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 8/2025 đúng như dự kiến, dù chi tiêu tiêu dùng tăng vượt dự báo, Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thận trọng tại cuộc họp tháng 10 tới.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự đoán 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10/2025 và 65% khả năng sẽ cắt giảm thêm một lần nữa vào tháng 12/2025. Trong khi đó, vàng, một kênh trú ẩn an toàn truyền thống, thường được hưởng lợi từ việc lãi suất thấp hơn.

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 28/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: