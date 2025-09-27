Giá vàng ngày 27/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 26/9 khi các dữ liệu kinh tế Mỹ khiến thị trường giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Sáng 27/9, giá vàng giao ngay đang ở mức 3.761,24 USD/ounce.

Ông Tim Waterer, Giám đốc phân tích thị trường tại KCM Trade, nhận định việc Tổng thống Trump công bố đợt áp thuế quan mới khiến giới đầu tư luôn trong trạng thái cảnh giác. Điều này có thể kích hoạt dòng vốn trú ẩn an toàn và giúp giá vàng tránh được đà giảm sâu trong ngắn hạn.

Trong khi đó, nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc tiếp tục suy yếu trong tuần này, nhưng lực mua vẫn duy trì ổn định tại các thị trường châu Á khác bất chấp giá cao, do nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ tiếp tục đi lên.

Tại Việt Nam, sáng 27/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 27/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: