Ngày 12/11, Google đã xóa hơn 30.000 lượt đánh giá 1 sao và bình luận tiêu cực tố khách sạn Royal Hostel trên phố Hàng Cháo (Hà Nội) “bùng” phòng dù một nữ du khách đã đặt trước.

Bản tin 60s ngày 12/11/2025 gồm những nội dung sau:

Google “tẩy trắng” hơn 30.000 đánh giá 1 sao ở khách sạn Hàng Cháo ‘đuổi khách’.

Đoàn khảo sát Quốc hội đến kiểm tra trụ cầu sông Lô trơ lõi thép.

Bắt giữ nhóm người bao vây, đập phá ôtô ở Nghệ An.

Thực hư thông tin ‘COVID-25 có chủng vi rút mới với triệu chứng lạ’?

Phim Việt liên tiếp “thảm họa phòng vé”, một bộ phim doanh thu chỉ 600 triệu.

Thủ tướng Thái Lan bật khóc khi thăm binh sĩ bị thương vì nổ mìn.

Quân đội Ukraine bị Nga đánh bay khỏi các vị trí trọng yếu ở Zaporizhzhia.

Mỹ điều tàu sân bay lớn nhất thế giới tới khu vực Mỹ Latinh./.