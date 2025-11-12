Mỹ điều tàu sân bay lớn nhất thế giới tới khu vực Mỹ Latinh

Một nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ đã tới khu vực Mỹ Latinh vào ngày 11/11, trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường hoạt động quân sự nhằm ngăn chặn các đường dây buôn ma túy trong khu vực.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Lực lượng Hải quân Mỹ phụ trách khu vực Nam Mỹ và Caribe, tàu sân bay lớn nhất thế giới mang tên USS Gerald R. Ford đã tiến vào khu vực phụ trách của đơn vị này. Việc triển khai được thực hiện theo lệnh ban hành cách đây gần 3 tuần, nhằm hỗ trợ các nỗ lực ngăn chặn hoạt động buôn lậu ma túy trong khu vực này.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay “sẽ giúp Mỹ tăng cường khả năng phát hiện, giám sát và ngăn chặn các hoạt động phi pháp đe dọa an ninh và thịnh vượng của Mỹ cũng như an ninh của Mỹ ở khu vực Tây Bán cầu."

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đang tiến hành chiến dịch quân sự mở rộng tại vùng Caribe và phía Đông Thái Bình Dương, triển khai lực lượng hải quân và không quân, nhằm truy quét các tàu mà Mỹ cáo buộc vận chuyển ma túy.

Theo thông tin của quân đội Mỹ, kể từ đầu tháng 9 đến nay, các lực lượng của nước này đã đánh chìm ít nhất 14 tàu trên vùng biển quốc tế ở Caribe và phía Đông Thái Bình Dương bị cáo buộc buôn bán ma túy, khiến hàng chục người thiệt mạng./.

