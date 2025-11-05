Tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS George Washington cập cảng Hàn Quốc

Theo Yonhap/TASS, ngày 5/11, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington của Mỹ đã cập căn cứ hải quân tại thành phố cảng Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc.

Tàu sân bay này đi cùng một tuần dương hạm mang tên lửa và hai tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis.

Theo kế hoạch, chuyến thăm nhằm mục đích tiếp tế và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.

Quân đội Hàn Quốc ra thông cáo cho biết: “Hải quân Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi và hợp tác giữa hải quân hai nước, đồng thời nâng cao năng lực phòng thủ nhân dịp Nhóm tàu sân bay số 5 của Mỹ cập cảng.”

Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ ghé cảng Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức hồi tháng 6. Lần gần nhất hải quân Mỹ đưa tàu sân bay tới Busan là vào tháng 3 năm nay.

Triều Tiên luôn chỉ trích mạnh mẽ sự xuất hiện của các tàu sân bay Mỹ tại các căn cứ hải quân Hàn Quốc. Kim Yo Jong, em gái Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, từng gọi đây là “biểu hiện của sự thù địch ở mức cao nhất”./.

