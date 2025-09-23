Trung Quốc lần đầu thử nghiệm thành công hoạt động trên tàu sân bay mới

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc ngày 22/9 đưa tin nước này đã lần đầu tiên triển khai thành công các hoạt động cất và hạ cánh của đối với 3 loại máy bay đều sử dụng hệ thống phóng điện từ trên tàu sân bay mới Phúc Kiến.

Trong tuyên bố, Hải quân Trung Quốc cho biết các tiêm kích J-15T, J-35 và máy bay cảnh báo sớm KongJing-600 đã thực hiện thành công huấn luyện cất cánh bằng máy phóng điện từ và hạ cánh bằng móc hãm đà trên tàu sân bay Phúc Kiến.

Theo hải quân Trung Quốc, kết quả huấn luyện này cho thấy tàu sân bay trang bị máy phóng đầu tiên do nước này tự chế tạo đã đạt được khả năng phóng - hãm đà bằng điện từ, đánh dấu thêm một bước đột phá trong phát triển tàu sân bay.

Việc thử nghiệm cũng xác nhận hệ thống máy phóng và hãm đà điện từ do Trung Quốc tự nghiên cứu, chế tạo hoàn toàn có khả năng tương thích tốt với nhiều loại máy bay.

Điều này đồng nghĩa tàu sân bay Phúc Kiến đã đạt được năng lực tác chiến bước đầu trên toàn bộ boong tàu, mở đường để tích hợp nhiều loại máy bay.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống phóng điện từ này có thể sẽ chính thức đi vào hoạt động cuối năm nay./.

