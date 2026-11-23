Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đối với Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng, dài khoảng 35,04km, đi qua 8 phường, xã.

Tuyến đường có 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính, mặt cắt ngang rộng nhất 73,5m và 8 nút giao liên thông khác mức với các cầu trên hướng tuyến.

Ngày 20/11/2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ký Quyết định số 6380/QĐ-UBND phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đối với Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng. Hồ sơ phương án do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập trong tháng 11/2026, được Sở Xây dựng thẩm định.

Theo quyết định, tuyến đường có chiều dài khoảng 35,04km, điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc địa phận xã Mê Linh; điểm cuối tại vị trí tuyến hết địa phận thành phố Hà Nội, thuộc xã Bát Tràng.

Tuyến đi qua các phường, xã Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Hướng tuyến phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng được xác định là đường trục chính đô thị, gồm phần đường chính 6 làn xe cơ giới và hệ thống đường gom. Quy mô mặt cắt ngang được xác định theo từng đoạn, phù hợp với vị trí tuyến đường so với đê Tả Hồng và điều kiện địa hình.

Đối với các đoạn tuyến đi sát đê Tả Hồng, mặt cắt ngang điển hình rộng 54m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe đường gom phía sông. Những đoạn tuyến đi xa đê có mặt cắt ngang điển hình rộng 73,5m, bố trí 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên hai đường gom.

Tại một số khu vực có điều kiện địa hình và công trình hiện hữu đặc thù, phương án được phê duyệt xác định các mặt cắt riêng. Cụ thể, đoạn cầu vượt qua sông Đuống có mặt cắt ngang cầu điển hình rộng 56m. Đoạn từ chân cầu khu vực Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên được thu hẹp mặt cắt xuống 49,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe hỗn hợp.

Việc thu hẹp mặt cắt tại khu vực này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng, trong đó có Đền Rừng và Đền Mẫu Thoải Phúc Xá. Đáng chú ý, đoạn tuyến đi qua cầu Long Biên và cầu Chương Dương được thiết kế bán hầm, với mặt cắt ngang điển hình rộng 55,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe hỗn hợp.

Riêng đoạn đi trùng đê Bát Tràng có mặt cắt ngang điển hình rộng 44,5m. Phương án bố trí 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính, đồng thời tận dụng đường mặt đê Bát Tràng và đường hiện trạng chân đê Bát Tràng phía bên trong làm đường gom nhằm giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Về tổ chức giao thông, phương án xác định 8 nút giao thông chính là các nút giao liên thông khác mức với các cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Giải pháp thiết kế và chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với cầu sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Các nút giao với những tuyến đường ngang còn lại được xác định sơ bộ là nút giao bằng trên cơ sở mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang của từng đoạn tuyến và phạm vi các nút giao thể hiện trong hồ sơ hiện mang tính sơ bộ. Những nội dung này sẽ được bổ sung, xác định cụ thể trong các đồ án quy hoạch chi tiết dọc hai bên đường và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tim đường quy hoạch được xác định thông qua các điểm tọa độ và điểm chuyển hướng thể hiện trên bản vẽ. Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, bề rộng mặt cắt ngang, các thông số kỹ thuật và điều kiện khống chế của tuyến.

Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, các đơn vị liên quan phải tiếp tục rà soát chỉ giới đường đỏ của tuyến đường và các nút giao. Trường hợp cần thay đổi, điều chỉnh, phải lập hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép cập nhật vào báo cáo nghiên cứu khả thi và các hồ sơ, bản vẽ liên quan.

Để tổ chức thực hiện, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng kiểm tra, xác nhận hồ sơ phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, nghiên cứu phương án chỉ giới đường đỏ tại các nút giao chính dọc tuyến.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn các đơn vị liên quan kiểm soát, bảo đảm yêu cầu về an toàn phòng, chống lũ và an toàn đê điều theo quy định. Trường hợp cần thiết, sở báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xem xét, điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc; thực hiện cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch. Đồng thời, rà soát, cập nhật phương án tuyến được duyệt vào các đồ án quy hoạch trên địa bàn theo quy định.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung thuyết minh và kết quả tính toán xác định bề rộng, quy mô mặt cắt ngang, số làn xe cùng các yếu tố kỹ thuật khác trong hồ sơ trình duyệt.

Liên danh ba doanh nghiệp được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã có tuyến đường đi qua và các đơn vị liên quan tổ chức công khai hồ sơ phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt; báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư để người dân được biết.

Vào ngày 13/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trước đó đã phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, theo Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 3/11/2026.

Trên cơ sở quy hoạch này, việc phê duyệt phương án tuyến tỷ lệ 1/500 tiếp tục cụ thể hóa hướng tuyến, quy mô mặt cắt ngang và các nút giao của Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng, phục vụ các bước chuẩn bị đầu tư tiếp theo./.

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