Hà Nội phô diễn sức mạnh “lá chắn thép” trong Ngày hội vì Thủ đô bình yên

Sáng 10/8, tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Công an thành phố tổ chức chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên."

Đây là hoạt động thiết thực, nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025); 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Tới dự Ngày hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; cùng dự có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung, cùng đại diện các ban, ngành và thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Ngày hội, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố cho biết, cách đây tròn 80 năm, cùng với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội được thành lập.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội tham dự Ngày hội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Những chiến sỹ Sở Liêm phóng Bắc Bộ khi ấy vinh dự tham gia bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ chính quyền Cách mạng non trẻ, bảo vệ nhân dân Thủ đô.

Trong suốt chiều dài lịch sử, trải qua nhiều gian khổ, hy sinh, Công an thành phố Hà Nội đã luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, kề vai sát cánh với nhân dân, trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và cả nước.

“Hôm nay, tại trung tâm Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, chúng ta tự hào khi nhìn lại hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Thành phố Hà Nội với những chiến công hiển hách, đơn vị vinh dự ba lần đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Giữa thời khắc thiêng liêng của những ngày tháng Tám lịch sử, chúng ta cùng tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và tri ân hơn 400 liệt sỹ, hàng nghìn Thương binh Công an Thủ đô đã hy sinh, đã để lại một phần xương máu vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân,” Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" nhằm lan tỏa thông điệp về giá trị văn hóa, sức sáng tạo, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Thủ đô.

Ngày hội là dịp để khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Thủ đô; đồng thời thể hiện sức mạnh đoàn kết, sức mạnh chính trị tinh thần to lớn của các tầng lớp quần chúng nhân dân Thủ đô đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Công an thành phố Hà Nội quyết tâm đi đầu trong sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh-gọn-mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự trên địa bàn Thủ đô;

Màn diễu binh của khối Cảnh sát đặc nhiệm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực; giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân Thủ đô, xứng đáng là “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước mắt, Công an thành phố tập trung các giải pháp, biện pháp triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động các kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xứng danh là Thủ đô vì hòa bình.

Ngày hội vì Thủ đô bình yên được Công an thành phố Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng, với nội dung vô cùng phong phú, sinh động, có chiều sâu, với 2 chủ đề: “Vinh quang 80 năm Công an Thủ đô anh hùng” và “Khát vọng cống hiến, vì Thủ đô bình yên.”

Điểm nhấn đặc biệt, ấn tượng trong chương trình là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sỹ đại diện các đơn vị thuộc Công an Hà Nội và quần chúng nhân dân Thủ đô; 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an Thành phố.

Màn diễu binh của khối xe ôtô đặc chủng Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cùng với đó là các khối biểu diễn võ thuật Công an nhân dân với trình độ, kỹ thuật cao, thể hiện năng lực tác chiến toàn diện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của Công an thành phố Hà Nội.

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội, chương trình nghệ thuật “Khát vọng cống hiến, vì Thủ đô bình yên” với các tiết mục nghệ thuật có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Nghệ sỹ Ưu tú Lan Anh, ca sỹ Hồ Ngọc Hà, ca sỹ Tóc Tiên, các nghệ sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cùng cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đã mang đến những trải nghiệm ấn tượng, xúc động, đáng nhớ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc cho hàng nghìn khán giả có mặt tại Ngày hội.

Ngày hội không chỉ quảng bá hình ảnh đẹp, thân thiện, gần dân của lực lượng Công an Thủ đô, còn phô diễn sức mạnh tổng hợp, khẳng định sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của Công an Hà Nội trong thời đại mới, xứng đáng với vị thế là “lá chắn thép,” “thanh bảo kiếm” bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân; với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô ngàn năm văn hiến./.

